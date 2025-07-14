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Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в Приморье - РИА Новости, 14.07.2025
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17:43 14.07.2025 (обновлено: 17:52 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/primore-2029078349.html
Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в Приморье
Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в Приморье - РИА Новости, 14.07.2025
Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в Приморье
Информация о разливе нефтепродуктов в акватории залива Петра Великого в районе острова Путятина в Приморье проверяется, сообщает в своем Тelegram-канале... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:43:00+03:00
2025-07-14T17:52:00+03:00
происшествия
приморский край
владивосток
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Информация о разливе нефтепродуктов в акватории залива Петра Великого в районе острова Путятина в Приморье проверяется, сообщает в своем Тelegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Ранее в соцсетях и Тelegram-каналах распространилось видео, где морская вода покрыта нефтяной плёнкой. Очевидец сообщал, что в районе острова Путятина произошел разлив нефтепродуктов, утверждая, что пятно тянется от острова до берега и что его лодка и весла покрыты мазутом. При этом автор ролика уточнил, что запаха мазута нет. "В Приморском крае природоохранной прокуратурой организована проверка по информации... о разливе нефтепродуктов в акватории моря в районе острова Путятина. Природоохранный прокурор даст оценку исполнению требований законодательства об охране вод, решениям и действиям контролирующих органов, органов местного самоуправления", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, уточнило надзорное ведомство. Остров Путятина омывается водами залива Петра Великого, находится почти в 50 километрах от Владивостока, а от Находки его отделяют около 35 километров. Путятина - одно из самых популярных мест отдыха приморцев, также его посещают множество туристов.
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приморский край
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происшествия, приморский край, владивосток, находка
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Находка
Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в Приморье

Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов в районе острова Путятина

© Максим Чихунов. Политик и правозащитник/TelegramРазлив нефтепродуктов в Приморье
Разлив нефтепродуктов в Приморье - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Максим Чихунов. Политик и правозащитник/Telegram
Разлив нефтепродуктов в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Информация о разливе нефтепродуктов в акватории залива Петра Великого в районе острова Путятина в Приморье проверяется, сообщает в своем Тelegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Ранее в соцсетях и Тelegram-каналах распространилось видео, где морская вода покрыта нефтяной плёнкой. Очевидец сообщал, что в районе острова Путятина произошел разлив нефтепродуктов, утверждая, что пятно тянется от острова до берега и что его лодка и весла покрыты мазутом. При этом автор ролика уточнил, что запаха мазута нет.
«
"В Приморском крае природоохранной прокуратурой организована проверка по информации... о разливе нефтепродуктов в акватории моря в районе острова Путятина. Природоохранный прокурор даст оценку исполнению требований законодательства об охране вод, решениям и действиям контролирующих органов, органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, уточнило надзорное ведомство.
Остров Путятина омывается водами залива Петра Великого, находится почти в 50 километрах от Владивостока, а от Находки его отделяют около 35 километров. Путятина - одно из самых популярных мест отдыха приморцев, также его посещают множество туристов.
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ПроисшествияПриморский крайВладивостокНаходка
 
 
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