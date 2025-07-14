Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в Приморье
Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов в районе острова Путятина
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Информация о разливе нефтепродуктов в акватории залива Петра Великого в районе острова Путятина в Приморье проверяется, сообщает в своем Тelegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Ранее в соцсетях и Тelegram-каналах распространилось видео, где морская вода покрыта нефтяной плёнкой. Очевидец сообщал, что в районе острова Путятина произошел разлив нефтепродуктов, утверждая, что пятно тянется от острова до берега и что его лодка и весла покрыты мазутом. При этом автор ролика уточнил, что запаха мазута нет.
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"В Приморском крае природоохранной прокуратурой организована проверка по информации... о разливе нефтепродуктов в акватории моря в районе острова Путятина. Природоохранный прокурор даст оценку исполнению требований законодательства об охране вод, решениям и действиям контролирующих органов, органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, уточнило надзорное ведомство.
Остров Путятина омывается водами залива Петра Великого, находится почти в 50 километрах от Владивостока, а от Находки его отделяют около 35 километров. Путятина - одно из самых популярных мест отдыха приморцев, также его посещают множество туристов.