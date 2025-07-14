https://ria.ru/20250714/primore-2029078349.html

Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в Приморье

Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в Приморье - РИА Новости, 14.07.2025

Прокуратура проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в Приморье

Информация о разливе нефтепродуктов в акватории залива Петра Великого в районе острова Путятина в Приморье проверяется, сообщает в своем Тelegram-канале... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:43:00+03:00

2025-07-14T17:43:00+03:00

2025-07-14T17:52:00+03:00

происшествия

приморский край

владивосток

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Информация о разливе нефтепродуктов в акватории залива Петра Великого в районе острова Путятина в Приморье проверяется, сообщает в своем Тelegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Ранее в соцсетях и Тelegram-каналах распространилось видео, где морская вода покрыта нефтяной плёнкой. Очевидец сообщал, что в районе острова Путятина произошел разлив нефтепродуктов, утверждая, что пятно тянется от острова до берега и что его лодка и весла покрыты мазутом. При этом автор ролика уточнил, что запаха мазута нет. "В Приморском крае природоохранной прокуратурой организована проверка по информации... о разливе нефтепродуктов в акватории моря в районе острова Путятина. Природоохранный прокурор даст оценку исполнению требований законодательства об охране вод, решениям и действиям контролирующих органов, органов местного самоуправления", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, уточнило надзорное ведомство. Остров Путятина омывается водами залива Петра Великого, находится почти в 50 километрах от Владивостока, а от Находки его отделяют около 35 километров. Путятина - одно из самых популярных мест отдыха приморцев, также его посещают множество туристов.

https://ria.ru/20250620/enisey-2024096478.html

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, владивосток, находка