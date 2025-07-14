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Воронежского экс-главу отдела МВД осудили за незаконную миграцию - РИА Новости, 14.07.2025
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18:08 14.07.2025 (обновлено: 18:09 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/prigovor-2029084057.html
Воронежского экс-главу отдела МВД осудили за незаконную миграцию
Воронежского экс-главу отдела МВД осудили за незаконную миграцию - РИА Новости, 14.07.2025
Воронежского экс-главу отдела МВД осудили за незаконную миграцию
Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшего главу отдела МВД Воронежской области Дмитрия Шкурина за организацию незаконной миграции во время... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:08:00+03:00
2025-07-14T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшего главу отдела МВД Воронежской области Дмитрия Шкурина за организацию незаконной миграции во время командировки в Херсонскую область, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Бутырского районного суда города Москвы Дмитрий Шкурин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет", - сказали в суде. Двум другим фигурантам - Геннадию Тимофееву и Александру Чичканю назначено наказание в виде 7 и 4,5 лет лишения свободы. При этом в суде отказались сообщать подробности дела. Как писала газета" Коммерсант" Шкурин во время служебной командировки на территории Херсонской области организовал незаконную миграцию.
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html
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происшествия, москва, херсонская область , воронежская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Херсонская область , Воронежская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Воронежского экс-главу отдела МВД осудили за незаконную миграцию

Экс-глава отдела МВД Шкурин получил срок за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшего главу отдела МВД Воронежской области Дмитрия Шкурина за организацию незаконной миграции во время командировки в Херсонскую область, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Бутырского районного суда города Москвы Дмитрий Шкурин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет", - сказали в суде.
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Двум другим фигурантам - Геннадию Тимофееву и Александру Чичканю назначено наказание в виде 7 и 4,5 лет лишения свободы.
При этом в суде отказались сообщать подробности дела.
Как писала газета" Коммерсант" Шкурин во время служебной командировки на территории Херсонской области организовал незаконную миграцию.
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