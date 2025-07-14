https://ria.ru/20250714/prigovor-2029035916.html

Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор

Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор - РИА Новости, 14.07.2025

Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор

Осужденной за фейки о Вооруженных силах РФ журналистке RusNews Марии Пономаренко не удалось обжаловать приговор о нападении на сотрудников колонии в Алтайском... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:38:00+03:00

2025-07-14T15:38:00+03:00

2025-07-14T15:38:00+03:00

алтайский краевой суд

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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Осужденной за фейки о Вооруженных силах РФ журналистке RusNews Марии Пономаренко не удалось обжаловать приговор о нападении на сотрудников колонии в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону. В 2023 году Пономаренко получила 6 лет колонии за фейки о российской армии – за ложную информацию в ее Telegram-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Наказание Пономаренко отбывает в колонии в Шипуново на Алтае. Весной 2025 года ее снова судили, на этот раз за нападение на сотрудников колонии. Как тогда сообщили РИА Новости в Шипуновском районном суде, журналистку приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии, по совокупности ей оставалось провести в заключении еще 3 года. "Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда… проверив материалы дела, оставил приговор без изменения, жалобы адвоката и осужденной, представление прокурора – без удовлетворения", - сказали в пресс-службе судов. В ведомстве отмечают, что второй раз женщину осудили за инцидент, произошедший еще осенью 2023 года. "Пономаренко М.Н., находясь в камере штрафного изолятора, отказалась выполнить требование дежурного помощника, привязав себя нательным бельём к трубе отопления. В связи с этим сотрудники учреждения применили к ней физическую силу. В это время Пономаренко укусила кисть левой руки одного из сотрудников, причинив ему боль", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, "осуждённая в кабинете начальника учреждения на заседании дисциплинарной комиссии нанесла не менее трёх ударов ногой по стопе этого же сотрудника и не менее пяти ударов ногами по стопе другого сотрудника колонии, причинив им физическую боль", подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250709/sokolovskaya-2028163771.html

https://ria.ru/20250603/zhurnalistka--2020673829.html

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алтайский краевой суд, республика алтай, россия, алтайский край, общество