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Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор - РИА Новости, 14.07.2025
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15:38 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/prigovor-2029035916.html
Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор
Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор - РИА Новости, 14.07.2025
Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор
Осужденной за фейки о Вооруженных силах РФ журналистке RusNews Марии Пономаренко не удалось обжаловать приговор о нападении на сотрудников колонии в Алтайском... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:38:00+03:00
2025-07-14T15:38:00+03:00
алтайский краевой суд
республика алтай
россия
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Осужденной за фейки о Вооруженных силах РФ журналистке RusNews Марии Пономаренко не удалось обжаловать приговор о нападении на сотрудников колонии в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону. В 2023 году Пономаренко получила 6 лет колонии за фейки о российской армии – за ложную информацию в ее Telegram-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Наказание Пономаренко отбывает в колонии в Шипуново на Алтае. Весной 2025 года ее снова судили, на этот раз за нападение на сотрудников колонии. Как тогда сообщили РИА Новости в Шипуновском районном суде, журналистку приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии, по совокупности ей оставалось провести в заключении еще 3 года. "Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда… проверив материалы дела, оставил приговор без изменения, жалобы адвоката и осужденной, представление прокурора – без удовлетворения", - сказали в пресс-службе судов. В ведомстве отмечают, что второй раз женщину осудили за инцидент, произошедший еще осенью 2023 года. "Пономаренко М.Н., находясь в камере штрафного изолятора, отказалась выполнить требование дежурного помощника, привязав себя нательным бельём к трубе отопления. В связи с этим сотрудники учреждения применили к ней физическую силу. В это время Пономаренко укусила кисть левой руки одного из сотрудников, причинив ему боль", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, "осуждённая в кабинете начальника учреждения на заседании дисциплинарной комиссии нанесла не менее трёх ударов ногой по стопе этого же сотрудника и не менее пяти ударов ногами по стопе другого сотрудника колонии, причинив им физическую боль", подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250709/sokolovskaya-2028163771.html
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алтайский краевой суд, республика алтай, россия, алтайский край, общество
Алтайский краевой суд, Республика Алтай, Россия, Алтайский край, Общество
Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор

На Алтае осужденной за фейки журналистке RusNews Пономаренко утвердили приговор

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramМария Пономаренко
Мария Пономаренко - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Мария Пономаренко
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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Осужденной за фейки о Вооруженных силах РФ журналистке RusNews Марии Пономаренко не удалось обжаловать приговор о нападении на сотрудников колонии в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону.
В 2023 году Пономаренко получила 6 лет колонии за фейки о российской армии – за ложную информацию в ее Telegram-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Наказание Пономаренко отбывает в колонии в Шипуново на Алтае. Весной 2025 года ее снова судили, на этот раз за нападение на сотрудников колонии. Как тогда сообщили РИА Новости в Шипуновском районном суде, журналистку приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии, по совокупности ей оставалось провести в заключении еще 3 года.
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"Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда… проверив материалы дела, оставил приговор без изменения, жалобы адвоката и осужденной, представление прокурора – без удовлетворения", - сказали в пресс-службе судов.
В ведомстве отмечают, что второй раз женщину осудили за инцидент, произошедший еще осенью 2023 года.
"Пономаренко М.Н., находясь в камере штрафного изолятора, отказалась выполнить требование дежурного помощника, привязав себя нательным бельём к трубе отопления. В связи с этим сотрудники учреждения применили к ней физическую силу. В это время Пономаренко укусила кисть левой руки одного из сотрудников, причинив ему боль", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, "осуждённая в кабинете начальника учреждения на заседании дисциплинарной комиссии нанесла не менее трёх ударов ногой по стопе этого же сотрудника и не менее пяти ударов ногами по стопе другого сотрудника колонии, причинив им физическую боль", подчеркивается в сообщении.
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