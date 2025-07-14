https://ria.ru/20250714/pozhary-2028941470.html

В России потушили 59 лесных пожаров за сутки

В России потушили 59 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 14.07.2025

В России потушили 59 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 59 лесных пожаров на площади 1942 гектара, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:55:00+03:00

2025-07-14T08:55:00+03:00

2025-07-14T08:55:00+03:00

природные пожары в россии

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красноярский край

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 59 лесных пожаров на площади 1942 гектара, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1942 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ было 70 лесных пожаров на площади 1786 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - 23 пожара на площади 795 гектаров.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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природные пожары в россии, россия, красноярский край, происшествия