https://ria.ru/20250714/pozhar-2028922291.html

В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме

В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 14.07.2025

В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме

Пожар в многоквартирном доме, где на 450 "квадратах" горит кровля в Старобельске в ЛНР, локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T02:42:00+03:00

2025-07-14T02:42:00+03:00

2025-07-14T02:42:00+03:00

происшествия

старобельск

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме, где на 450 "квадратах" горит кровля в Старобельске в ЛНР, локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что кровля многоквартирного жилого дома горит на площади 450 квадратных метров в Старобельске в ЛНР, предварительно, пострадавших не было. "Пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240913/lnr-1972568867.html

старобельск

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, старобельск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)