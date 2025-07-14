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В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 14.07.2025
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02:42 14.07.2025
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В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме
В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 14.07.2025
В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном доме, где на 450 "квадратах" горит кровля в Старобельске в ЛНР, локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:42:00+03:00
2025-07-14T02:42:00+03:00
происшествия
старобельск
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме, где на 450 "квадратах" горит кровля в Старобельске в ЛНР, локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что кровля многоквартирного жилого дома горит на площади 450 квадратных метров в Старобельске в ЛНР, предварительно, пострадавших не было. "Пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.
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старобельск
луганская народная республика
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происшествия, старобельск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Старобельск, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме

В Старобельске в ЛНР локализовали возгорание кровли в многоквартирном доме

© РИА НовостиПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости
Пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме, где на 450 "квадратах" горит кровля в Старобельске в ЛНР, локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что кровля многоквартирного жилого дома горит на площади 450 квадратных метров в Старобельске в ЛНР, предварительно, пострадавших не было.
"Пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.
Место пожара в поселке городского типа Михайловка в ЛНР. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший семь домов
13 сентября 2024, 17:23
 
ПроисшествияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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