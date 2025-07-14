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В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме
В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 14.07.2025
В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном доме, где на 450 "квадратах" горит кровля в Старобельске в ЛНР, локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:42:00+03:00
2025-07-14T02:42:00+03:00
2025-07-14T02:42:00+03:00
происшествия
старобельск
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме, где на 450 "квадратах" горит кровля в Старобельске в ЛНР, локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что кровля многоквартирного жилого дома горит на площади 450 квадратных метров в Старобельске в ЛНР, предварительно, пострадавших не было. "Пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, старобельск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Старобельск, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Старобельске в ЛНР локализовали пожар в многоквартирном доме
В Старобельске в ЛНР локализовали возгорание кровли в многоквартирном доме