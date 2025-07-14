https://ria.ru/20250714/pozhar--2028937302.html

В Якутии вспыхнул лесной пожар вблизи села

В Якутии вспыхнул лесной пожар вблизи села - РИА Новости, 14.07.2025

В Якутии вспыхнул лесной пожар вблизи села

Лесной пожар вблизи села Чапаево тушат в Якутии, прямой угрозы населенному пункту нет, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:10:00+03:00

2025-07-14T08:10:00+03:00

2025-07-14T08:10:00+03:00

природные пожары в россии

олекминский район

происшествия

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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Лесной пожар вблизи села Чапаево тушат в Якутии, прямой угрозы населенному пункту нет, сообщает оперативный штаб республики. Пользователи соцсети распространили видео охваченного огнем леса недалеко от села Чапаево в Олекминском районе Якутии. "Лесной пожар в 9 километрах от населённого пункта Чапаево в Олекминском районе остановлен, проводится дотушивание, прямой угрозы населённому пункту нет", - приводятся слова заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрея Коноплёва. По его словам, возгорание в лесу возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности. "В результате перехода огня на хвойные молодняки пожар перешёл в верховой и охватил 10 гектаров. Ночью оперативно проведена мобилизация сил и средств, благодаря чему удалось провести опашку и отжиг. В настоящее время на тушении задействованы 84 человека и девять единиц техники", - сказал он. Замминистра добавил, что в ближайшее время будет осуществлён воздушный осмотр для оценки и корректировки действий по тушению. По данным оперативного штаба, на территории Якутии в понедельник отмечается три лесных пожара на площади 37,7 гектара - в Кобяйском и Олекминском районах.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250713/pozhar-2028857414.html

олекминский район

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природные пожары в россии, олекминский район, происшествия