https://ria.ru/20250714/pozhar--2028937302.html
В Якутии вспыхнул лесной пожар вблизи села
В Якутии вспыхнул лесной пожар вблизи села - РИА Новости, 14.07.2025
В Якутии вспыхнул лесной пожар вблизи села
Лесной пожар вблизи села Чапаево тушат в Якутии, прямой угрозы населенному пункту нет, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:10:00+03:00
2025-07-14T08:10:00+03:00
2025-07-14T08:10:00+03:00
природные пожары в россии
олекминский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_a08a4749a89c5c0c60d225da88e60f0e.jpg
ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Лесной пожар вблизи села Чапаево тушат в Якутии, прямой угрозы населенному пункту нет, сообщает оперативный штаб республики. Пользователи соцсети распространили видео охваченного огнем леса недалеко от села Чапаево в Олекминском районе Якутии. "Лесной пожар в 9 километрах от населённого пункта Чапаево в Олекминском районе остановлен, проводится дотушивание, прямой угрозы населённому пункту нет", - приводятся слова заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрея Коноплёва. По его словам, возгорание в лесу возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности. "В результате перехода огня на хвойные молодняки пожар перешёл в верховой и охватил 10 гектаров. Ночью оперативно проведена мобилизация сил и средств, благодаря чему удалось провести опашку и отжиг. В настоящее время на тушении задействованы 84 человека и девять единиц техники", - сказал он. Замминистра добавил, что в ближайшее время будет осуществлён воздушный осмотр для оценки и корректировки действий по тушению. По данным оперативного штаба, на территории Якутии в понедельник отмечается три лесных пожара на площади 37,7 гектара - в Кобяйском и Олекминском районах.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250713/pozhar-2028857414.html
олекминский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_93bde0f9a6998f2677625d291f712a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, олекминский район, происшествия
Природные пожары в России, Олекминский район, Происшествия
В Якутии вспыхнул лесной пожар вблизи села
Лесной пожар вблизи Чапаево тушат в Якутии, прямой угрозы селу нет
ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости.
Лесной пожар вблизи села Чапаево тушат в Якутии, прямой угрозы населенному пункту нет, сообщает оперативный штаб
республики.
Пользователи соцсети распространили видео охваченного огнем леса недалеко от села Чапаево в Олекминском районе
Якутии.
"Лесной пожар в 9 километрах от населённого пункта Чапаево в Олекминском районе остановлен, проводится дотушивание, прямой угрозы населённому пункту нет", - приводятся слова заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрея Коноплёва.
По его словам, возгорание в лесу возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности.
"В результате перехода огня на хвойные молодняки пожар перешёл в верховой и охватил 10 гектаров. Ночью оперативно проведена мобилизация сил и средств, благодаря чему удалось провести опашку и отжиг. В настоящее время на тушении задействованы 84 человека и девять единиц техники", - сказал он.
Замминистра добавил, что в ближайшее время будет осуществлён воздушный осмотр для оценки и корректировки действий по тушению.
По данным оперативного штаба, на территории Якутии в понедельник отмечается три лесных пожара на площади 37,7 гектара - в Кобяйском и Олекминском районах.