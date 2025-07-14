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Появилось первое фото со съемок сериала по "Гарри Поттеру" - РИА Новости, 14.07.2025
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Культура
 
20:06 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/potter-2029108932.html
Появилось первое фото со съемок сериала по "Гарри Поттеру"
Появилось первое фото со съемок сериала по "Гарри Поттеру" - РИА Новости, 14.07.2025
Появилось первое фото со съемок сериала по "Гарри Поттеру"
Телекомпания HBO начала съемки сериала по "Гарри Поттеру" и показала первое фото одноименного персонажа со съемочной площадки. РИА Новости, 14.07.2025
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культура
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
в мире
сша
великобритания
кино и сериалы
кино
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телекомпания HBO начала съемки сериала по "Гарри Поттеру" и показала первое фото одноименного персонажа со съемочной площадки. HBO 27 мая объявила, что роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон выступит в роли Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут сыграет Рона Уизли. "Производство сериала "Гарри Поттер" для HBO Original началось на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания", - говорится в сообщении на сайте конгломерата Warner Bros. Discovery. В пресс-релизе также размещена фотография Маклафлина, одетого в черную мантию по образу персонажа Гарри Поттера, в узнаваемых очках. На сайте отмечается, что премьера сериала состоится в 2027 году. В апреле был утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о юном волшебнике. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинантка на премию "Оскар" Джанет Мактир, актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча. Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.
https://ria.ru/20250527/potter-2019433724.html
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гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), в мире, сша, великобритания, кино и сериалы, кино
Культура, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), В мире, США, Великобритания, Кино и сериалы, кино
Появилось первое фото со съемок сериала по "Гарри Поттеру"

HBO показала первое фото со съемочной площадки сериала по "Гарри Поттеру"

© Фото : HBO/Aidan MonaghanДоминик Маклафлин
Доминик Маклафлин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : HBO/Aidan Monaghan
Доминик Маклафлин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телекомпания HBO начала съемки сериала по "Гарри Поттеру" и показала первое фото одноименного персонажа со съемочной площадки.
HBO 27 мая объявила, что роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон выступит в роли Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут сыграет Рона Уизли.
Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластар Стаут, утвержденные на роли Гермионы, Гарри Поттера и Рона Уизли в сериале HBO - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере
27 мая, 20:03
"Производство сериала "Гарри Поттер" для HBO Original началось на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания", - говорится в сообщении на сайте конгломерата Warner Bros. Discovery.
В пресс-релизе также размещена фотография Маклафлина, одетого в черную мантию по образу персонажа Гарри Поттера, в узнаваемых очках.
На сайте отмечается, что премьера сериала состоится в 2027 году.
В апреле был утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о юном волшебнике. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинантка на премию "Оскар" Джанет Мактир, актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча.
Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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