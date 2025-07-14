https://ria.ru/20250714/postov-2028994294.html

Четверо фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО Ростова признали вину

Четверо фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО Ростова признали вину - РИА Новости, 14.07.2025

Четверо фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО Ростова признали вину

Четверо фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону летом 2024 года, в ходе заседания в Южном окружном военном суде полностью признали свою... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:47:00+03:00

2025-07-14T12:47:00+03:00

2025-07-14T12:50:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Четверо фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону летом 2024 года, в ходе заседания в Южном окружном военном суде полностью признали свою вину, еще один фигурант - частично, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На скамье подсудимых Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.В понедельник суд приступил к слушанию дела по существу. Прокурор зачитал обвинительное заключение. "Да", - сказали четверо фигурантов, отвечая на вопрос судьи о том, признают ли он вину в инкриминируемых преступлениях. Кодзоев сообщил суду, что признает вину "частично", не пояснив в какой части.По данным следствия, в июне 2024 года фигуранты, находясь в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, самовольно покинули камеры и захватили в заложники двух сотрудников ГУ ФСИН. Еще четырем сотрудникам они нанесли телесные повреждения. Во время спецоперации пять злоумышленников, входивших в состав организованной группы, были ликвидированы, еще пять - задержаны. Следователи установили, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ria.ru/20250627/pobeg-2025717073.html

https://ria.ru/20250120/zahvatchiki-1994658045.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)