https://ria.ru/20250714/postavki-2029121456.html

Поставки оружия Украине не прекращались, считает эксперт

Поставки оружия Украине не прекращались, считает эксперт - РИА Новости, 14.07.2025

Поставки оружия Украине не прекращались, считает эксперт

Поставки вооружений Украине не прекращались, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что они возобновляются, подтверждением могут служить... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T22:46:00+03:00

2025-07-14T22:46:00+03:00

2025-07-14T22:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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ян гагин

нато

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Поставки вооружений Украине не прекращались, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что они возобновляются, подтверждением могут служить недавние удары из РСЗО HIMARS по городам в ДНР, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее Трамп заявил, что поставки американского оружия Украине через страны НАТО в рамках нового плана полностью согласованы и начнутся "немедленно". "Поставки вооружений Украине как осуществлялись, так и продолжаются. В последнее время были обстреляны наши города - Донецк и другие из HIMARS. Мы давно не видели HIMARS, соответственно, это свежая поставка", - сказал Гагин. Он отметил, что за все время переговоров, когда Трамп призывал к миру Россию и Украину, США продолжали работу по сбору разведданных в отношении РФ. "У берегов Крыма и Севастополя ежедневно дежурят самолеты и разведывательные беспилотные летательные аппараты НАТО, прежде всего Соединенных Штатов. Они регулярно собирают новую развединформацию и передают ее ВСУ для того, чтобы они наносили удары по нашей территории. Вот такие мирные инициативы господина Трампа", - уточнил Гагин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html

https://ria.ru/20250708/rossiya-2027863640.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, ян гагин, нато, вооруженные силы украины