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Поставки оружия Украине не прекращались, считает эксперт
Поставки оружия Украине не прекращались, считает эксперт - РИА Новости, 14.07.2025
Поставки оружия Украине не прекращались, считает эксперт
Поставки вооружений Украине не прекращались, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что они возобновляются, подтверждением могут служить... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:46:00+03:00
2025-07-14T22:46:00+03:00
2025-07-14T22:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Поставки вооружений Украине не прекращались, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что они возобновляются, подтверждением могут служить недавние удары из РСЗО HIMARS по городам в ДНР, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее Трамп заявил, что поставки американского оружия Украине через страны НАТО в рамках нового плана полностью согласованы и начнутся "немедленно". "Поставки вооружений Украине как осуществлялись, так и продолжаются. В последнее время были обстреляны наши города - Донецк и другие из HIMARS. Мы давно не видели HIMARS, соответственно, это свежая поставка", - сказал Гагин. Он отметил, что за все время переговоров, когда Трамп призывал к миру Россию и Украину, США продолжали работу по сбору разведданных в отношении РФ. "У берегов Крыма и Севастополя ежедневно дежурят самолеты и разведывательные беспилотные летательные аппараты НАТО, прежде всего Соединенных Штатов. Они регулярно собирают новую развединформацию и передают ее ВСУ для того, чтобы они наносили удары по нашей территории. Вот такие мирные инициативы господина Трампа", - уточнил Гагин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, ян гагин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Ян Гагин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Поставки оружия Украине не прекращались, считает эксперт
Гагин: поставки оружия Украине не прекращались, несмотря на заявления Трампа