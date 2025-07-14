https://ria.ru/20250714/postavka-2029094491.html
Трамп рассказал о будущих поставках военной помощи Украине
Трамп рассказал о будущих поставках военной помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп рассказал о будущих поставках военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:38:00+03:00
2025-07-14T18:38:00+03:00
2025-07-14T19:10:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029087266_1259:36:3071:1055_1920x0_80_0_0_83ef95749afd16119c7157222bba696a.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.На прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США - ред.) полную стоимость этого оружия"."Это Patriot. Полный комплект, включая батареи. Что ж, мы получим несколько совсем скоро, в течение нескольких дней. Кстати, несколько стран, у которых есть Patriot, собираются заменить их", - заявил Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.Одной из стран готовятся отправлять 17 систем Patriot, уточнил американский лидер. При этом он отметил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву якобы "дает шанс" на заключение мира на Украине.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029093756.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029087266_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5321ffddc65ee743f348ce80669c9119.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Трамп рассказал о будущих поставках военной помощи Украине
Трамп: США будут поставлять Украине ракеты и батареи Patriot