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Более 21 млрд рублей направят на развитие порта в Дудинке к 2030 году - РИА Новости, 14.07.2025
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11:49 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/port-2028978184.html
Более 21 млрд рублей направят на развитие порта в Дудинке к 2030 году
Более 21 млрд рублей направят на развитие порта в Дудинке к 2030 году - РИА Новости, 14.07.2025
Более 21 млрд рублей направят на развитие порта в Дудинке к 2030 году
"Норникель" в течение пяти лет намерен вложить более 21 миллиарда рублей в развитие морского порта в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:49:00+03:00
2025-07-14T11:49:00+03:00
дудинка
красноярский край
норильский никель
николай патрушев
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КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. "Норникель" в течение пяти лет намерен вложить более 21 миллиарда рублей в развитие морского порта в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора региона. По ее данным, об этом первый вице-президент компании – руководитель блока по взаимодействию с органами власти Николай Уткин сообщил помощнику президента России, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву во время его рабочей поездки в арктическую зону региона. Также Патрушева сопровождали губернатор края Михаил Котюков и полпред президента в СФО Анатолий Серышев. Членам делегации продемонстрировали причальную инфраструктуру порта, а также рассказали о планах модернизации для увеличения грузооборота. Отмечается, что порт Дудинка – единственный в мире, работающий в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера. Порт обслуживает грузопоток "Норникеля", обеспечивает северный завоз и международные перевозки, принимая до 4 млн тонн грузов ежегодно. "К 2030 году Дудинский морской порт увеличит свою оборачиваемость до 5 млн тонн в год за счёт расширения мощностей. На развитие порта и строительство новых причалов направлено 21,5 млрд рублей. Дополнительно на развитие Красноярского и Лесосибирского портов, а также Енисейского речного пароходства предусмотрено 26 млрд рублей, включая 10 млрд на строительство новых барж", - сказал Уткин. "Таким образом, компания развивает инфраструктуру как на Севморпути, так и вдоль Енисея", - добавил он. По данным пресс-службы, Патрушев поддержал инициативы по обновлению портовых площадок в арктической зоне края. "Успешная модернизация инфраструктуры портов Диксон и Дудинка, создание на их базе мультимодальных хабов будет способствовать повышению безопасности мореплавания и наращиванию транзита грузов в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также решению социально-экономических задач, прежде всего созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры региона, повышению уровня жизни населения", – подытожил помощник главы государства. Губернатор акцентировал внимание на социальном аспекте развития северных территорий. "Модернизация портовой инфраструктуры – важная, но не единственная задача. Для устойчивого развития Арктики необходимо комплексно улучшать условия жизни людей. По поручению президента мы подготовили планы развития Норильска, Дудинки и Диксона, где особое внимание уделяется строительству жилья, социальных объектов и другой инфраструктуры, необходимой для жизни в условиях Арктики. Такую работу уже сейчас проводим в наших северных населенных пунктах вместе с федеральным центром и компаниями, работающими в Заполярье", – отметил Котюков. В пресс-службе сообщают, что в ближайшие годы в арктической зоне края будут реализованы инвестиционные проекты на сумму более 12 триллионов рублей, в рамках которых создадут около 90 тысяч новых рабочих мест.
https://ria.ru/20250711/patrushev-2028687045.html
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дудинка, красноярский край, норильский никель, николай патрушев
Дудинка, Красноярский край, Норильский никель, Николай Патрушев
Более 21 млрд рублей направят на развитие порта в Дудинке к 2030 году

"Норникель" намерен вложить более 21 миллиарда рублей в развитие порта в Дудинке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт Дудинка
Морской порт Дудинка - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт Дудинка. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. "Норникель" в течение пяти лет намерен вложить более 21 миллиарда рублей в развитие морского порта в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По ее данным, об этом первый вице-президент компании – руководитель блока по взаимодействию с органами власти Николай Уткин сообщил помощнику президента России, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву во время его рабочей поездки в арктическую зону региона. Также Патрушева сопровождали губернатор края Михаил Котюков и полпред президента в СФО Анатолий Серышев. Членам делегации продемонстрировали причальную инфраструктуру порта, а также рассказали о планах модернизации для увеличения грузооборота.
Отмечается, что порт Дудинка – единственный в мире, работающий в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера. Порт обслуживает грузопоток "Норникеля", обеспечивает северный завоз и международные перевозки, принимая до 4 млн тонн грузов ежегодно.
"К 2030 году Дудинский морской порт увеличит свою оборачиваемость до 5 млн тонн в год за счёт расширения мощностей. На развитие порта и строительство новых причалов направлено 21,5 млрд рублей. Дополнительно на развитие Красноярского и Лесосибирского портов, а также Енисейского речного пароходства предусмотрено 26 млрд рублей, включая 10 млрд на строительство новых барж", - сказал Уткин.
"Таким образом, компания развивает инфраструктуру как на Севморпути, так и вдоль Енисея", - добавил он.
По данным пресс-службы, Патрушев поддержал инициативы по обновлению портовых площадок в арктической зоне края.
"Успешная модернизация инфраструктуры портов Диксон и Дудинка, создание на их базе мультимодальных хабов будет способствовать повышению безопасности мореплавания и наращиванию транзита грузов в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также решению социально-экономических задач, прежде всего созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры региона, повышению уровня жизни населения", – подытожил помощник главы государства.
Губернатор акцентировал внимание на социальном аспекте развития северных территорий.
"Модернизация портовой инфраструктуры – важная, но не единственная задача. Для устойчивого развития Арктики необходимо комплексно улучшать условия жизни людей. По поручению президента мы подготовили планы развития Норильска, Дудинки и Диксона, где особое внимание уделяется строительству жилья, социальных объектов и другой инфраструктуры, необходимой для жизни в условиях Арктики. Такую работу уже сейчас проводим в наших северных населенных пунктах вместе с федеральным центром и компаниями, работающими в Заполярье", – отметил Котюков.
В пресс-службе сообщают, что в ближайшие годы в арктической зоне края будут реализованы инвестиционные проекты на сумму более 12 триллионов рублей, в рамках которых создадут около 90 тысяч новых рабочих мест.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей
11 июля, 21:24
 
ДудинкаКрасноярский крайНорильский никельНиколай Патрушев
 
 
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