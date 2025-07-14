https://ria.ru/20250714/pomosch-2029040072.html

В США выступили против помощи Украине

В США выступили против помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2025

В США выступили против помощи Украине

Одна из ближайших сторонниц президента США Дональда Трампа и член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что американцы... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:52:00+03:00

2025-07-14T15:52:00+03:00

2025-07-14T15:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Одна из ближайших сторонниц президента США Дональда Трампа и член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что американцы хотят разрешения внутриполитических проблем, а не участия во внешних конфликтах и продолжения помощи другим странам, таким как Украина. "Американцы хотят доступной жизни. Жильё и страховка по всей стране стоят крайне дорого и становятся недоступными для многих молодых людей и среднего класса", — написала Грин в социальной сети X. По её словам, жители США не хотят дальнейших военных и финансовых поставок Киеву, а также участия страны в зарубежных конфликтах. "Мы не хотим передавать или продавать оружие Украине, не хотим быть вовлечёнными в какие-либо иностранные войны или продолжать бесконечный поток иностранной помощи. Мы хотим решать собственные проблемы, которые затрагивают наших людей. Америка — прежде всего!" — подчеркнула влиятельная конгрессвумен. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html

https://ria.ru/20250714/berletik-2028941744.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, марджори тейлор грин, сергей лавров, министерство обороны сша, politico, нато, в мире