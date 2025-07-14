В США выступили против помощи Украине
Грин: американцы хотят доступной жизни и не поддерживают помощь Украине
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Одна из ближайших сторонниц президента США Дональда Трампа и член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что американцы хотят разрешения внутриполитических проблем, а не участия во внешних конфликтах и продолжения помощи другим странам, таким как Украина.
"Американцы хотят доступной жизни. Жильё и страховка по всей стране стоят крайне дорого и становятся недоступными для многих молодых людей и среднего класса", — написала Грин в социальной сети X.
"Мы не хотим передавать или продавать оружие Украине, не хотим быть вовлечёнными в какие-либо иностранные войны или продолжать бесконечный поток иностранной помощи. Мы хотим решать собственные проблемы, которые затрагивают наших людей. Америка — прежде всего!" — подчеркнула влиятельная конгрессвумен.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.