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Wirtualna Polska: ВС Украины нерационально использовали системы Patriot
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие нерационально отнеслись к применению ракет системы Patriot, в связи с чем теперь полностью зависят от поставок США, пишет Wirtualna Polska.
"Эксперт объяснил: отчасти они виноваты сами. Украинцы с самого начала использовали Patriot слишком активно, расходуя больше ракет, чем того требовала ситуация. Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например с первой партией немецких ракет IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее", — сообщает портал со ссылкой на слова главного редактора ежемесячника Wojsko i Technika Анджея Кинского.
Издание отмечает, что в результате Украина обречена зависеть от расположения США и переменчивой политики президента Дональда Трампа, для которого проблемы Европы являются далеко не такими приоритетными, как Тайвань, Израиль и общая ситуация на Ближнем Востоке.
Сегодня в своем заявлении Трамп сообщил, что будущие поставки Киеву будут включать не только ракеты Patriot, но и сами батареи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.