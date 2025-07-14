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"Сами виноваты": в Польше неожиданно высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 14.07.2025
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19:17 14.07.2025 (обновлено: 19:54 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html
"Сами виноваты": в Польше неожиданно высказались о ситуации в зоне СВО
"Сами виноваты": в Польше неожиданно высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 14.07.2025
"Сами виноваты": в Польше неожиданно высказались о ситуации в зоне СВО
Украинские военнослужащие нерационально отнеслись к применению ракет системы Patriot, в связи с чем теперь полностью зависят от поставок США, пишет Wirtualna... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:17:00+03:00
2025-07-14T19:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие нерационально отнеслись к применению ракет системы Patriot, в связи с чем теперь полностью зависят от поставок США, пишет Wirtualna Polska."Эксперт объяснил: отчасти они виноваты сами. Украинцы с самого начала использовали Patriot слишком активно, расходуя больше ракет, чем того требовала ситуация. Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например с первой партией немецких ракет IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее", — сообщает портал со ссылкой на слова главного редактора ежемесячника Wojsko i Technika Анджея Кинского.Издание отмечает, что в результате Украина обречена зависеть от расположения США и переменчивой политики президента Дональда Трампа, для которого проблемы Европы являются далеко не такими приоритетными, как Тайвань, Израиль и общая ситуация на Ближнем Востоке.Сегодня в своем заявлении Трамп сообщил, что будущие поставки Киеву будут включать не только ракеты Patriot, но и сами батареи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029052042.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО
"Сами виноваты": в Польше неожиданно высказались о ситуации в зоне СВО

Wirtualna Polska: ВС Украины нерационально использовали системы Patriot

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие нерационально отнеслись к применению ракет системы Patriot, в связи с чем теперь полностью зависят от поставок США, пишет Wirtualna Polska.
"Эксперт объяснил: отчасти они виноваты сами. Украинцы с самого начала использовали Patriot слишком активно, расходуя больше ракет, чем того требовала ситуация. Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например с первой партией немецких ракет IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее", — сообщает портал со ссылкой на слова главного редактора ежемесячника Wojsko i Technika Анджея Кинского.
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Сегодня в своем заявлении Трамп сообщил, что будущие поставки Киеву будут включать не только ракеты Patriot, но и сами батареи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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