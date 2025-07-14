https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html

"Сами виноваты": в Польше неожиданно высказались о ситуации в зоне СВО

"Сами виноваты": в Польше неожиданно высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 14.07.2025

"Сами виноваты": в Польше неожиданно высказались о ситуации в зоне СВО

Украинские военнослужащие нерационально отнеслись к применению ракет системы Patriot, в связи с чем теперь полностью зависят от поставок США, пишет Wirtualna... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:17:00+03:00

2025-07-14T19:17:00+03:00

2025-07-14T19:54:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие нерационально отнеслись к применению ракет системы Patriot, в связи с чем теперь полностью зависят от поставок США, пишет Wirtualna Polska."Эксперт объяснил: отчасти они виноваты сами. Украинцы с самого начала использовали Patriot слишком активно, расходуя больше ракет, чем того требовала ситуация. Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например с первой партией немецких ракет IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее", — сообщает портал со ссылкой на слова главного редактора ежемесячника Wojsko i Technika Анджея Кинского.Издание отмечает, что в результате Украина обречена зависеть от расположения США и переменчивой политики президента Дональда Трампа, для которого проблемы Европы являются далеко не такими приоритетными, как Тайвань, Израиль и общая ситуация на Ближнем Востоке.Сегодня в своем заявлении Трамп сообщил, что будущие поставки Киеву будут включать не только ракеты Patriot, но и сами батареи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029052042.html

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028996502.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, нато