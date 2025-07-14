https://ria.ru/20250714/polnomochija-2028975292.html

В Курской области сменили врио руководителя корпорации развития

В Курской области сменили врио руководителя корпорации развития - РИА Новости, 14.07.2025

В Курской области сменили врио руководителя корпорации развития

Полномочия врио руководителя корпорации развития Курской области Александра Бережного прекращены, сообщил врио министра имущества региона Дмитрий Савин. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:37:00+03:00

2025-07-14T11:37:00+03:00

2025-07-14T11:37:00+03:00

курская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

политика

россия

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КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Полномочия врио руководителя корпорации развития Курской области Александра Бережного прекращены, сообщил врио министра имущества региона Дмитрий Савин. "У нас было принято решение советом директоров о том, что он (Бережной – ред.) прекратил полномочия исполняющего обязанности, назначен его заместитель исполняющим обязанности", - заявил Савин в ходе совещания правительства Курской области. По словам врио министра имущества, решение об освобождении Бережного от должности было принято в связи с тем, что "позиция Бережного не всегда совпадала с позицией правительства и совета директоров". В свою очередь представитель руководства корпорации развития Дмитрий Алтухов рассказал, что на сегодняшний день Бережной все еще действует в должности директора филиала. "Бережного на этой же неделе уволить. Если есть возможность уволить его по негативным основаниям – увольняйте по негативным", - поручил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.

https://ria.ru/20250710/moskva-2028302986.html

https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html

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курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), политика, россия