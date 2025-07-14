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В Курской области сменили врио руководителя корпорации развития - РИА Новости, 14.07.2025
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11:37 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/polnomochija-2028975292.html
В Курской области сменили врио руководителя корпорации развития
В Курской области сменили врио руководителя корпорации развития - РИА Новости, 14.07.2025
В Курской области сменили врио руководителя корпорации развития
Полномочия врио руководителя корпорации развития Курской области Александра Бережного прекращены, сообщил врио министра имущества региона Дмитрий Савин. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:37:00+03:00
2025-07-14T11:37:00+03:00
курская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
политика
россия
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КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Полномочия врио руководителя корпорации развития Курской области Александра Бережного прекращены, сообщил врио министра имущества региона Дмитрий Савин. "У нас было принято решение советом директоров о том, что он (Бережной – ред.) прекратил полномочия исполняющего обязанности, назначен его заместитель исполняющим обязанности", - заявил Савин в ходе совещания правительства Курской области. По словам врио министра имущества, решение об освобождении Бережного от должности было принято в связи с тем, что "позиция Бережного не всегда совпадала с позицией правительства и совета директоров". В свою очередь представитель руководства корпорации развития Дмитрий Алтухов рассказал, что на сегодняшний день Бережной все еще действует в должности директора филиала. "Бережного на этой же неделе уволить. Если есть возможность уволить его по негативным основаниям – увольняйте по негативным", - поручил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.
https://ria.ru/20250710/moskva-2028302986.html
https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html
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курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), политика, россия
Курская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Политика, Россия
В Курской области сменили врио руководителя корпорации развития

Полномочия руководителя корпорации развития Курской области Бережного прекращены

© Фото : Корпорация развития Курской области/TelegramАлександр Бережной
Александр Бережной - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Корпорация развития Курской области/Telegram
Александр Бережной. Архивное фото
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КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Полномочия врио руководителя корпорации развития Курской области Александра Бережного прекращены, сообщил врио министра имущества региона Дмитрий Савин.
"У нас было принято решение советом директоров о том, что он (Бережной – ред.) прекратил полномочия исполняющего обязанности, назначен его заместитель исполняющим обязанности", - заявил Савин в ходе совещания правительства Курской области.
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В Москву этапировали фигурантов дела о хищениях в Курской области
10 июля, 10:48
По словам врио министра имущества, решение об освобождении Бережного от должности было принято в связи с тем, что "позиция Бережного не всегда совпадала с позицией правительства и совета директоров".
В свою очередь представитель руководства корпорации развития Дмитрий Алтухов рассказал, что на сегодняшний день Бережной все еще действует в должности директора филиала.
"Бережного на этой же неделе уволить. Если есть возможность уволить его по негативным основаниям – увольняйте по негативным", - поручил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
7 марта, 12:36
Ранее генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Источник: число фигурантов дела о растрате в Курской области может вырасти
7 июля, 17:20
 
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