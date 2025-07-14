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СМИ: на Украине убили подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
СМИ: на Украине убили подозреваемых в ликвидации полковника СБУ - РИА Новости, 14.07.2025
СМИ: на Украине убили подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к ликвидации полковника СБУ Ивана Воронича, убили на Украине при задержании, заявил главный редактор... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:40:00+03:00
2025-07-14T10:40:00+03:00
2025-07-14T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к ликвидации полковника СБУ Ивана Воронича, убили на Украине при задержании, заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.Полковник СБУ Иван Воронич был ликвидирован в Киеве 10 июля. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", Воронич с 2014 года участвовал в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий."Некоторые известные на данный момент обстоятельства убийства <...> полковника СБУ Ивана Воронича. Личности преступников: исполнитель — Гулализада Хагани, обеспечение — Нармин Гулиева. Они имеют паспорта Азербайджана, <...> ликвидированы при попытке сопротивляться и бежать", — написал Бусусов на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России как экстремистская).По его данным, Гулиева въехала на Украину 15 мая из Молдавии. Хагани пытался пересечь официально госграницу в феврале, но попытка была безуспешна, поскольку он был указан в базах правоохранительных органов как "мафиози", во въезде ему отказали и запретили до 2030 года, он находился в стране нелегально.* Соцсеть запрещена в России как экстремистская.
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Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве
Появилось видео с моментом убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Кадры с камер наблюдения расходятся в украинских пабликах.
2025-07-14T10:40
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Служба безопасности Украины, В мире, Украина, Азербайджан, Юрий Бутусов, Россия, Страна.ua, Facebook
СМИ: на Украине убили подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Убить полковника СБУ Воронича на Украине могли двое граждан Азербайджана