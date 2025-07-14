https://ria.ru/20250714/politsija-2029008358.html

В Сочи полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге

В Сочи полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге - РИА Новости, 14.07.2025

В Сочи полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге

Сочинская полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:43:00+03:00

2025-07-14T13:43:00+03:00

2025-07-14T14:42:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Сочинская полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором видно, как несколько человек дерутся около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи. "Обращений не было, в ходе мониторинга СМИ выявили публикацию, зарегистрировали и проводим проверку", - сказал собеседник агентства. В ГУ МВД по Краснодарскому краю также сообщили, что правоохранители ищут участников потасовки.

https://ria.ru/20250714/devushka-2029004424.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край