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В Сочи полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге - РИА Новости, 14.07.2025
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13:43 14.07.2025 (обновлено: 14:42 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/politsija-2029008358.html
В Сочи полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге
В Сочи полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге - РИА Новости, 14.07.2025
В Сочи полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге
Сочинская полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:43:00+03:00
2025-07-14T14:42:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Сочинская полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором видно, как несколько человек дерутся около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи. "Обращений не было, в ходе мониторинга СМИ выявили публикацию, зарегистрировали и проводим проверку", - сказал собеседник агентства. В ГУ МВД по Краснодарскому краю также сообщили, что правоохранители ищут участников потасовки.
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге

Полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге в Сочи

© Кадр видео из соцсетейДрака около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи
Драка около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
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СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Сочинская полиция проводит проверку после видео драки на канатной дороге, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором видно, как несколько человек дерутся около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи.
"Обращений не было, в ходе мониторинга СМИ выявили публикацию, зарегистрировали и проводим проверку", - сказал собеседник агентства.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю также сообщили, что правоохранители ищут участников потасовки.
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