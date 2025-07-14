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В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего вертолета - РИА Новости, 14.07.2025
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13:51 14.07.2025 (обновлено: 13:52 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/poisk-2029009627.html
В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего вертолета
В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего вертолета - РИА Новости, 14.07.2025
В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего вертолета
Поиски пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае приостановлены до утра, в районе стемнело, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:51:00+03:00
2025-07-14T13:52:00+03:00
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Поиски пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае приостановлены до утра, в районе стемнело, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."Поиски прекращены (до утра – ред.). Там уже темно", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего вертолета

В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего Ми-8 из-за темноты

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Поиски пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае приостановлены до утра, в районе стемнело, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Поиски прекращены (до утра – ред.). Там уже темно", - сказал собеседник агентства.
Вертолет при посадке на окраине поселка Учебное лесничество в Адыгее коснулся столба уличного освещения и совершил жесткую посадку на грунт. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
СК проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее
7 июля, 02:29
 
ПроисшествияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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