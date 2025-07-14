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В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего вертолета

В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего вертолета - РИА Новости, 14.07.2025

В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего вертолета

Поиски пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае приостановлены до утра, в районе стемнело, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:51:00+03:00

2025-07-14T13:51:00+03:00

2025-07-14T13:52:00+03:00

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Поиски пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае приостановлены до утра, в районе стемнело, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."Поиски прекращены (до утра – ред.). Там уже темно", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html

хабаровский край

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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия