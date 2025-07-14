https://ria.ru/20250714/pogoda-2029125553.html
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром - РИА Новости, 14.07.2025
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду до утра вторника. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:31:00+03:00
2025-07-14T23:31:00+03:00
2025-07-14T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду до утра вторника. "По прогнозу синоптиков, до 10.00 утра 15 июля в столице местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром
Москвичей предупредили о грозе со шквалистым усилением ветра до утра вторника
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду до утра вторника.
"По прогнозу синоптиков, до 10.00 утра 15 июля в столице местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.