https://ria.ru/20250714/pogoda-2029125553.html

Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром - РИА Новости, 14.07.2025

Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду до утра вторника. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:31:00+03:00

2025-07-14T23:31:00+03:00

2025-07-14T23:31:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду до утра вторника. "По прогнозу синоптиков, до 10.00 утра 15 июля в столице местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, погода