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Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром - РИА Новости, 14.07.2025
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23:31 14.07.2025
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Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром - РИА Новости, 14.07.2025
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду до утра вторника. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:31:00+03:00
2025-07-14T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду до утра вторника. "По прогнозу синоптиков, до 10.00 утра 15 июля в столице местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

Москвичей предупредили о грозе со шквалистым усилением ветра до утра вторника

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду до утра вторника.
"По прогнозу синоптиков, до 10.00 утра 15 июля в столице местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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