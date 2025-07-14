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Российские войска остановили подвоз боеприпасов ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:12 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/podvoz--2028937455.html
Российские войска остановили подвоз боеприпасов ВСУ в районе Орехова
Российские войска остановили подвоз боеприпасов ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 14.07.2025
Российские войска остановили подвоз боеприпасов ВСУ в районе Орехова
Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России на 90% остановили снабжение провизией и боеприпасами части ВСУ на РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:12:00+03:00
2025-07-14T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ТОКМАК, 14 июл - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России на 90% остановили снабжение провизией и боеприпасами части ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА с позывным "Москва". "Ореховский фронт сейчас достаточно изолирован благодаря работе нашей и союзных расчетов FPV (дронов - ред.). Не скажу, что он закрыт полностью, но процентов на 90 подвоз остановлен... Подвозы начали осуществлять наземными дронами, собственно один такой мы недавно уничтожили совместно с союзниками. Да, логистика противника нарушена настолько, что он не способен снабжать свои позиции боекомплектом, провизией, проводить ротации личного состава", - сообщил "Москва" . Он отметил, что месяц назад украинские боевики еще могли себе позволить более уверенно перемещаться в районе своих позиций. "Ещё месяц назад противник более уверенно перемещался, было движение транспорта, было движение пехоты, сейчас это крайне сложно такое представить вообще. Сейчас будем сосредотачивать все свои силы на противодействии БПЛА противника, то есть на уничтожение его оборудования, позиций и логистического рукава", - добавил "Москва".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска остановили подвоз боеприпасов ВСУ в районе Орехова

Подразделения БПЛА ВС РФ остановили подвоз боеприпасов ВСУ в районе Орехова

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ТОКМАК, 14 июл - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России на 90% остановили снабжение провизией и боеприпасами части ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА с позывным "Москва".
"Ореховский фронт сейчас достаточно изолирован благодаря работе нашей и союзных расчетов FPV (дронов - ред.). Не скажу, что он закрыт полностью, но процентов на 90 подвоз остановлен... Подвозы начали осуществлять наземными дронами, собственно один такой мы недавно уничтожили совместно с союзниками. Да, логистика противника нарушена настолько, что он не способен снабжать свои позиции боекомплектом, провизией, проводить ротации личного состава", - сообщил "Москва" .
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что месяц назад украинские боевики еще могли себе позволить более уверенно перемещаться в районе своих позиций.
"Ещё месяц назад противник более уверенно перемещался, было движение транспорта, было движение пехоты, сейчас это крайне сложно такое представить вообще. Сейчас будем сосредотачивать все свои силы на противодействии БПЛА противника, то есть на уничтожение его оборудования, позиций и логистического рукава", - добавил "Москва".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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