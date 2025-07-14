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Мощность подстанции "Хужир" в Иркутской области увеличат в 2,5 раза

Мощность подстанции "Хужир" в Иркутской области увеличат в 2,5 раза - РИА Новости, 14.07.2025

Мощность подстанции "Хужир" в Иркутской области увеличат в 2,5 раза

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) доставила на остров Ольхон в Иркутской области трансформаторы российского производства, они позволят увеличить мощность РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:00:00+03:00

2025-07-14T09:00:00+03:00

2025-07-14T09:00:00+03:00

иркутская область

ольхон

экономика

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) доставила на остров Ольхон в Иркутской области трансформаторы российского производства, они позволят увеличить мощность подстанции "Хужир" в 2,5 раза, сообщила пресс-служба компании.Как отметили в ИЭСК, устройства позволят повысить качество электроснабжения для более чем 1,2 тысячи объектов и создадут запас мощности на ближайшее будущее.Иркутская электросетевая компания продолжит увеличивать мощности своих подстанций. Директор филиала ИЭСК "Восточные электрические сети" Александр Воронин отметил, что в 2026 году пройдет реконструкция подстанции "Черноруд", а до 2028 года – подстанции МРС."Сама подстанция “Хужир” была построена в 2005 году. За 20 лет население острова увеличивалось, количество отдыхающих прирастало. Поэтому растут нагрузки, в соответствии с которыми проектируются линии и подстанции. В этом году реализуется проект по модернизации подстанции. Ранее было установлено два трансформатора по 4 мегаватт, сейчас установим два трансформатора по 10 мегаватт. Это только первый этап. Позже, в 2026 году будет реконструироваться подстанция Черноруд, а до 2028 года подстанция МРС", – сказал Воронин, его слова приводит пресс-служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иркутская область, ольхон, экономика