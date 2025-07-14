Рейтинг@Mail.ru
Мощность подстанции "Хужир" в Иркутской области увеличат в 2,5 раза - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/podstantsiya-2028940624.html
Мощность подстанции "Хужир" в Иркутской области увеличат в 2,5 раза
Мощность подстанции "Хужир" в Иркутской области увеличат в 2,5 раза - РИА Новости, 14.07.2025
Мощность подстанции "Хужир" в Иркутской области увеличат в 2,5 раза
Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) доставила на остров Ольхон в Иркутской области трансформаторы российского производства, они позволят увеличить мощность РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:00:00+03:00
2025-07-14T09:00:00+03:00
иркутская область
ольхон
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39499/90/394999005_0:300:3000:1988_1920x0_80_0_0_c470cecc9dd9e6fe9642225bbb83963d.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) доставила на остров Ольхон в Иркутской области трансформаторы российского производства, они позволят увеличить мощность подстанции "Хужир" в 2,5 раза, сообщила пресс-служба компании.Как отметили в ИЭСК, устройства позволят повысить качество электроснабжения для более чем 1,2 тысячи объектов и создадут запас мощности на ближайшее будущее.Иркутская электросетевая компания продолжит увеличивать мощности своих подстанций. Директор филиала ИЭСК "Восточные электрические сети" Александр Воронин отметил, что в 2026 году пройдет реконструкция подстанции "Черноруд", а до 2028 года – подстанции МРС."Сама подстанция “Хужир” была построена в 2005 году. За 20 лет население острова увеличивалось, количество отдыхающих прирастало. Поэтому растут нагрузки, в соответствии с которыми проектируются линии и подстанции. В этом году реализуется проект по модернизации подстанции. Ранее было установлено два трансформатора по 4 мегаватт, сейчас установим два трансформатора по 10 мегаватт. Это только первый этап. Позже, в 2026 году будет реконструироваться подстанция Черноруд, а до 2028 года подстанция МРС", – сказал Воронин, его слова приводит пресс-служба.
иркутская область
ольхон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39499/90/394999005_205:0:2872:2000_1920x0_80_0_0_cda249fddd1a6937c05da9c7b41ae4a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, ольхон, экономика
Иркутская область, Ольхон, Экономика
Мощность подстанции "Хужир" в Иркутской области увеличат в 2,5 раза

ИЭСК увеличит мощность подстанции "Хужир" на острове Ольхон в 2,5 раза

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Электроподстанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) доставила на остров Ольхон в Иркутской области трансформаторы российского производства, они позволят увеличить мощность подстанции "Хужир" в 2,5 раза, сообщила пресс-служба компании.
Как отметили в ИЭСК, устройства позволят повысить качество электроснабжения для более чем 1,2 тысячи объектов и создадут запас мощности на ближайшее будущее.
Иркутская электросетевая компания продолжит увеличивать мощности своих подстанций. Директор филиала ИЭСК "Восточные электрические сети" Александр Воронин отметил, что в 2026 году пройдет реконструкция подстанции "Черноруд", а до 2028 года – подстанции МРС.
"Сама подстанция “Хужир” была построена в 2005 году. За 20 лет население острова увеличивалось, количество отдыхающих прирастало. Поэтому растут нагрузки, в соответствии с которыми проектируются линии и подстанции. В этом году реализуется проект по модернизации подстанции. Ранее было установлено два трансформатора по 4 мегаватт, сейчас установим два трансформатора по 10 мегаватт. Это только первый этап. Позже, в 2026 году будет реконструироваться подстанция Черноруд, а до 2028 года подстанция МРС", – сказал Воронин, его слова приводит пресс-служба.
 
Иркутская областьОльхонЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала