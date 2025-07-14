https://ria.ru/20250714/pistorius-2029052204.html

Писториус сделал заявление об убийстве российских солдат

Писториус сделал заявление об убийстве российских солдат - РИА Новости, 14.07.2025

Писториус сделал заявление об убийстве российских солдат

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о готовности немецкой армии "убивать российских солдат" в случае войны. Об этом он сказал в интервью Financial... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:26:00+03:00

2025-07-14T16:26:00+03:00

2025-07-14T16:51:00+03:00

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германия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о готовности немецкой армии "убивать российских солдат" в случае войны. Об этом он сказал в интервью Financial Times."Он настаивал на том, что военнослужащие Германии, которая долгие годы придерживалась культуры военной сдержанности в ответ на ужасы Второй мировой войны, будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на одну из стран-членов НАТО", — говорится в публикации.При этом глава оборонного ведомства утверждает, что "не пытается кого-либо запугать". Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла. Глава государства отметил, что политики на Западе постоянно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250713/udar-2028838439.html

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в мире, германия, борис писториус, россия