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Кремль ответил на заявление Писториуса об убийствах российских солдат - РИА Новости, 14.07.2025
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20:20 14.07.2025 (обновлено: 22:01 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/peskov-2029110024.html
Кремль ответил на заявление Писториуса об убийствах российских солдат
Кремль ответил на заявление Писториуса об убийствах российских солдат - РИА Новости, 14.07.2025
Кремль ответил на заявление Писториуса об убийствах российских солдат
Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно поддаются пониманию, заявил РБК пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:20:00+03:00
2025-07-14T22:01:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно поддаются пониманию, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так", — сказал он.Представитель Кремля добавил, что Германия в последнее время становится все более опасной.В интервью Financial Times Писториус заявил о готовности немецкой армии убивать российских солдат в случае войны. При этом глава оборонного ведомства утверждал, что не пытается кого-либо запугать.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла. Глава государства отметил, что политики на Западе постоянно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250714/pistorius-2029052204.html
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в мире, германия, россия, борис писториус, дмитрий песков, владимир путин, нато
В мире, Германия, Россия, Борис Писториус, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
Кремль ответил на заявление Писториуса об убийствах российских солдат

Песков: Германия становится все более опасной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно поддаются пониманию, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так", — сказал он.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Писториус сделал заявление об убийстве российских солдат
Вчера, 16:26
Представитель Кремля добавил, что Германия в последнее время становится все более опасной.
В интервью Financial Times Писториус заявил о готовности немецкой армии убивать российских солдат в случае войны. При этом глава оборонного ведомства утверждал, что не пытается кого-либо запугать.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла. Глава государства отметил, что политики на Западе постоянно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина
Вчера, 18:34
 
В миреГерманияРоссияБорис ПисториусДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТО
 
 
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