https://ria.ru/20250714/peskov-2029110024.html

Кремль ответил на заявление Писториуса об убийствах российских солдат

Кремль ответил на заявление Писториуса об убийствах российских солдат - РИА Новости, 14.07.2025

Кремль ответил на заявление Писториуса об убийствах российских солдат

Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно поддаются пониманию, заявил РБК пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:20:00+03:00

2025-07-14T20:20:00+03:00

2025-07-14T22:01:00+03:00

в мире

германия

россия

борис писториус

дмитрий песков

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно поддаются пониманию, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так", — сказал он.Представитель Кремля добавил, что Германия в последнее время становится все более опасной.В интервью Financial Times Писториус заявил о готовности немецкой армии убивать российских солдат в случае войны. При этом глава оборонного ведомства утверждал, что не пытается кого-либо запугать.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла. Глава государства отметил, что политики на Западе постоянно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250714/pistorius-2029052204.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029091515.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, борис писториус, дмитрий песков, владимир путин, нато