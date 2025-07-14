Кремль ответил на заявление Писториуса об убийствах российских солдат
Песков: Германия становится все более опасной
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно поддаются пониманию, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что Германия в последнее время становится все более опасной.
В интервью Financial Times Писториус заявил о готовности немецкой армии убивать российских солдат в случае войны. При этом глава оборонного ведомства утверждал, что не пытается кого-либо запугать.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла. Глава государства отметил, что политики на Западе постоянно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла. Глава государства отметил, что политики на Западе постоянно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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