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В Ингушетии при перестрелке пострадали два человека - РИА Новости, 14.07.2025
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09:44 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/perestrelka-2028950189.html
В Ингушетии при перестрелке пострадали два человека
В Ингушетии при перестрелке пострадали два человека - РИА Новости, 14.07.2025
В Ингушетии при перестрелке пострадали два человека
Два человека попали в реанимацию после перестрелки в Назрани, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Ингушетии. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:44:00+03:00
2025-07-14T09:44:00+03:00
республика ингушетия
назрань
назрановский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Два человека попали в реанимацию после перестрелки в Назрани, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Ингушетии. По данным министерства, в 21.30 мск в воскресенье поступило сообщение, что в приемное отделение республиканской клинической больницы с огнестрельными ранениями доставлены двое 42-летних жителей Назрани. "Сотрудники отдела уголовного розыска, патрульно-постовой службы и СОГ ОМВД России по Назрановскому району в ходе выезда установили, что пострадавшие, находясь возле рынка "Магас", расположенного на окраине с.п. Экажево, в ходе возникшей ссоры, переросшей в драку, произвели друг в друга выстрелы из оружия неустановленного образца", - говорится в сообщении. Уточняется, что оба мужчины, получившие по несколько огнестрельных ранений, госпитализированы в реанимационное отделение больницы. "Проверку по данному факту взял под личный контроль министр внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин", - отметили в МВД.
https://ria.ru/20250704/strelba-2027280295.html
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республика ингушетия
назрань
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республика ингушетия, назрань, назрановский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Республика Ингушетия, Назрань, Назрановский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Ингушетии при перестрелке пострадали два человека

МВД: два человека попали в реанимацию после перестрелки в Ингушетии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Два человека попали в реанимацию после перестрелки в Назрани, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Ингушетии.
По данным министерства, в 21.30 мск в воскресенье поступило сообщение, что в приемное отделение республиканской клинической больницы с огнестрельными ранениями доставлены двое 42-летних жителей Назрани.
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"Сотрудники отдела уголовного розыска, патрульно-постовой службы и СОГ ОМВД России по Назрановскому району в ходе выезда установили, что пострадавшие, находясь возле рынка "Магас", расположенного на окраине с.п. Экажево, в ходе возникшей ссоры, переросшей в драку, произвели друг в друга выстрелы из оружия неустановленного образца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оба мужчины, получившие по несколько огнестрельных ранений, госпитализированы в реанимационное отделение больницы. "Проверку по данному факту взял под личный контроль министр внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин", - отметили в МВД.
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Республика ИнгушетияНазраньНазрановский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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