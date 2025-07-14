https://ria.ru/20250714/perestrelka-2028950189.html

В Ингушетии при перестрелке пострадали два человека

В Ингушетии при перестрелке пострадали два человека - РИА Новости, 14.07.2025

В Ингушетии при перестрелке пострадали два человека

Два человека попали в реанимацию после перестрелки в Назрани, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Ингушетии. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:44:00+03:00

2025-07-14T09:44:00+03:00

2025-07-14T09:44:00+03:00

республика ингушетия

назрань

назрановский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Два человека попали в реанимацию после перестрелки в Назрани, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД России по Ингушетии. По данным министерства, в 21.30 мск в воскресенье поступило сообщение, что в приемное отделение республиканской клинической больницы с огнестрельными ранениями доставлены двое 42-летних жителей Назрани. "Сотрудники отдела уголовного розыска, патрульно-постовой службы и СОГ ОМВД России по Назрановскому району в ходе выезда установили, что пострадавшие, находясь возле рынка "Магас", расположенного на окраине с.п. Экажево, в ходе возникшей ссоры, переросшей в драку, произвели друг в друга выстрелы из оружия неустановленного образца", - говорится в сообщении. Уточняется, что оба мужчины, получившие по несколько огнестрельных ранений, госпитализированы в реанимационное отделение больницы. "Проверку по данному факту взял под личный контроль министр внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин", - отметили в МВД.

https://ria.ru/20250704/strelba-2027280295.html

https://ria.ru/20250630/sud-2026255888.html

республика ингушетия

назрань

назрановский район

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республика ингушетия, назрань, назрановский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия