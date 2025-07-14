https://ria.ru/20250714/pentagon-2029117747.html

Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot

Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot - РИА Новости, 14.07.2025

Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot

Министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:55:00+03:00

2025-07-14T21:55:00+03:00

2025-07-14T21:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. "Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом", - сказали в Пентагоне, отвечая на вопрос, шла ли речь о 17 батареях или о 17 ракетах. Белый дом пока не ответил на запрос РИА Новости. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Ракеты Patriot производятся компанией Lockheed Martin. По данным бюджета армии США, стоимость одной ракеты PAC-3 MSE составляет примерно 4,1 миллиона долларов, а стоимость полного комплекса Patriot оценивается примерно в 1,1 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html

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