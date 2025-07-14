Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/pentagon-2029117747.html
Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot
Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot - РИА Новости, 14.07.2025
Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot
Министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T21:55:00+03:00
2025-07-14T21:55:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
марк рютте
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. "Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом", - сказали в Пентагоне, отвечая на вопрос, шла ли речь о 17 батареях или о 17 ракетах. Белый дом пока не ответил на запрос РИА Новости. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Ракеты Patriot производятся компанией Lockheed Martin. По данным бюджета армии США, стоимость одной ракеты PAC-3 MSE составляет примерно 4,1 миллиона долларов, а стоимость полного комплекса Patriot оценивается примерно в 1,1 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html
https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марк рютте, сергей лавров, нато, lockheed martin , министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Lockheed Martin , Министерство обороны США
Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot

Пентагон не смог разъяснить, что Трамп имел в виду, говоря о комплексах Patriot

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot.
"Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом", - сказали в Пентагоне, отвечая на вопрос, шла ли речь о 17 батареях или о 17 ракетах.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение
8 июля, 05:59
Белый дом пока не ответил на запрос РИА Новости.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Ракеты Patriot производятся компанией Lockheed Martin. По данным бюджета армии США, стоимость одной ракеты PAC-3 MSE составляет примерно 4,1 миллиона долларов, а стоимость полного комплекса Patriot оценивается примерно в 1,1 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп назвал стоимость военной помощи Украине
Вчера, 19:33
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМарк РюттеСергей ЛавровНАТОLockheed MartinМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала