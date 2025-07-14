Пентагон не смог объяснить слова Трампа о комплексах Patriot
Пентагон не смог разъяснить, что Трамп имел в виду, говоря о комплексах Patriot
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Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot.
"Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом", - сказали в Пентагоне, отвечая на вопрос, шла ли речь о 17 батареях или о 17 ракетах.
Белый дом пока не ответил на запрос РИА Новости.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Ракеты Patriot производятся компанией Lockheed Martin. По данным бюджета армии США, стоимость одной ракеты PAC-3 MSE составляет примерно 4,1 миллиона долларов, а стоимость полного комплекса Patriot оценивается примерно в 1,1 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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