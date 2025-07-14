https://ria.ru/20250714/pavilon-2029024467.html

На "Моем экспорте" возможно оформить заявку на размещение в павильоны АПК

На "Моем экспорте" возможно оформить заявку на размещение в павильоны АПК - РИА Новости, 14.07.2025

На "Моем экспорте" возможно оформить заявку на размещение в павильоны АПК

С октября 2023 года на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) запущен сервис, который позволяет... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:54:00+03:00

2025-07-14T14:54:00+03:00

2025-07-14T14:54:00+03:00

экономика

россия

агропродукция

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. С октября 2023 года на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) запущен сервис, который позволяет экспортерам агропромышленного комплекса в несколько кликов оформить заявку на размещение своей продукции в постоянно действующих российских национальных демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом, сообщает центр."Основная задача национальных павильонов — способствовать продвижению российской продукции и создавать благоприятные условия для установления прямых деловых контактов с иностранными покупателями и бизнес-сообществом. Размещение товаров в таких павильонах позволяет российским производителям наглядно представить свою продукцию, повысить ее узнаваемость и начать формировать долгосрочные партнерские отношения на зарубежных рынках", - говорится в сообщении.На сегодняшний день в таких павильонах представлено более 160 производителей и свыше 3 тысяч уникальных товарных позиций. Российский экспортный центр совместно с министерством сельского хозяйства России развивает эту сеть, которая действует в шести странах: Китае, Вьетнаме, Египте, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии.Сервис "Господдержка. Демонстрационно-дегустационные павильоны АПК" на платформе "Мой экспорт" позволяет экспортерам подать заявку на участие в программе в несколько кликов. Помимо физического размещения продукции, услуга включает активное продвижение товаров в интернете и социальных сетях, что значительно расширяет охват потенциальной аудитории. Также сервис обеспечивает подготовку продукции к размещению, включая хранение, приемку и актуализацию информации о товарах.Важным этапом развития программы стало ее преобразование в формат государственно-частного партнерства. Это предполагает привлечение инвестиций от заинтересованных операторов павильонов и региональных партнеров для создания и дальнейшего развития российских национальных павильонов под брендом "Сделано в России". Такой подход направлен на усиление продвижения и увеличение объемов экспорта, а также розничных продаж российской продовольственной, промышленной продукции и услуг на внешних рынках.С 1 августа 2025 года подача заявок на участие в программе (за исключением Турции) будет осуществляться по новой схеме, о которой РЭЦ дополнительно сообщит на своем официальном сайте."Спешите воспользоваться услугой предоставления заявки на платформе "Мой экспорт" до конца июля", - отмечается в сообщении.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250714/kompanii-2028971528.html

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экономика, россия, агропродукция