Пашинян пригласил Макрона в Армению
Никол Пашинян вновь пригласил Макрона в Армению
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с Днем взятия Бастилии в очередной раз пригласил французского лидера посетить Армению с визитом.
"С большим ожиданием вашего государственного визита в Армению в этом году, примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении", - говорится в тексте поздравительного послания Пашиняна, опубликованном на сайте кабмина.
Он также подчеркнул особую роль Франции "в закреплении и продвижении высоких общечеловеческих ценностей свободы, равенства и братства". "Хочу подчеркнуть, что основанные на этих общечеловеческих ценностях и объединяющей армянский и французский народы многовековой дружбе исторические связи между Арменией и Францией имеют ключевое значение в развитии наших межгосударственных отношений. С особой благодарностью хочу отметить, что особые отношения между нашими странами, о чем свидетельствует установившийся тесный политический диалог на высоком уровне и эффективное взаимодействие по всем направлениям двустороннего взаимодействия, сегодня благодаря вашей неизменной приверженности переросли в стратегическое партнерство",- говорится в послании
Он добавил, что сотрудничество между двумя странами охватывает такие области, как борьба с изменением климата, защита биоразнообразия и искусственный интеллект. "Мы также высоко ценим неизменную важную поддержку дружественной Франции и ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе", - заявил Пашинян.