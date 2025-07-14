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Пашинян пригласил Макрона в Армению - РИА Новости, 14.07.2025
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11:09 14.07.2025 (обновлено: 11:11 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/pashinyan--2028968380.html
Пашинян пригласил Макрона в Армению
Пашинян пригласил Макрона в Армению - РИА Новости, 14.07.2025
Пашинян пригласил Макрона в Армению
Армянский премьер Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с Днем взятия Бастилии в очередной раз пригласил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:09:00+03:00
2025-07-14T11:11:00+03:00
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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с Днем взятия Бастилии в очередной раз пригласил французского лидера посетить Армению с визитом. Пашинян неоднократно приглашал Макрона приехать в Армению, однако его визит пока не состоялся. "С большим ожиданием вашего государственного визита в Армению в этом году, примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении", - говорится в тексте поздравительного послания Пашиняна, опубликованном на сайте кабмина. Он также подчеркнул особую роль Франции "в закреплении и продвижении высоких общечеловеческих ценностей свободы, равенства и братства". "Хочу подчеркнуть, что основанные на этих общечеловеческих ценностях и объединяющей армянский и французский народы многовековой дружбе исторические связи между Арменией и Францией имеют ключевое значение в развитии наших межгосударственных отношений. С особой благодарностью хочу отметить, что особые отношения между нашими странами, о чем свидетельствует установившийся тесный политический диалог на высоком уровне и эффективное взаимодействие по всем направлениям двустороннего взаимодействия, сегодня благодаря вашей неизменной приверженности переросли в стратегическое партнерство",- говорится в послании Он добавил, что сотрудничество между двумя странами охватывает такие области, как борьба с изменением климата, защита биоразнообразия и искусственный интеллект. "Мы также высоко ценим неизменную важную поддержку дружественной Франции и ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20250707/makron-2027588579.html
https://ria.ru/20250711/armenija-2028694291.html
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армения, франция, никол пашинян, эммануэль макрон, в мире
Армения, Франция, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, В мире
Пашинян пригласил Макрона в Армению

Никол Пашинян вновь пригласил Макрона в Армению

© Фото : пресс-служба Правительства АрменииНикол Пашинян и Эммануэль Макрон
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : пресс-служба Правительства Армении
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с Днем взятия Бастилии в очередной раз пригласил французского лидера посетить Армению с визитом.
Пашинян неоднократно приглашал Макрона приехать в Армению, однако его визит пока не состоялся.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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"С большим ожиданием вашего государственного визита в Армению в этом году, примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении", - говорится в тексте поздравительного послания Пашиняна, опубликованном на сайте кабмина.
Он также подчеркнул особую роль Франции "в закреплении и продвижении высоких общечеловеческих ценностей свободы, равенства и братства". "Хочу подчеркнуть, что основанные на этих общечеловеческих ценностях и объединяющей армянский и французский народы многовековой дружбе исторические связи между Арменией и Францией имеют ключевое значение в развитии наших межгосударственных отношений. С особой благодарностью хочу отметить, что особые отношения между нашими странами, о чем свидетельствует установившийся тесный политический диалог на высоком уровне и эффективное взаимодействие по всем направлениям двустороннего взаимодействия, сегодня благодаря вашей неизменной приверженности переросли в стратегическое партнерство",- говорится в послании
Он добавил, что сотрудничество между двумя странами охватывает такие области, как борьба с изменением климата, защита биоразнообразия и искусственный интеллект. "Мы также высоко ценим неизменную важную поддержку дружественной Франции и ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе", - заявил Пашинян.
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АрменияФранцияНикол ПашинянЭммануэль МакронВ мире
 
 
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