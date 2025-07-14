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Французские военные дважды опозорились во время главного парада в Париже - РИА Новости, 14.07.2025
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15:20 14.07.2025 (обновлено: 15:26 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/parad-2029032482.html
Французские военные дважды опозорились во время главного парада в Париже
Французские военные дважды опозорились во время главного парада в Париже - РИА Новости, 14.07.2025
Французские военные дважды опозорились во время главного парада в Париже
Во время военного парада в Париже в честь Дня взятия Бастилии произошел инцидент с лошадьми. Видео опубликовало агентство Sputnik в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Во время военного парада в Париже в честь Дня взятия Бастилии произошел инцидент с лошадьми. Видео опубликовало агентство Sputnik в Telegram-канале.На кадрах видно, как во время прохождения конных войск по Елисейским полям одно животное покинуло строй без всадника и сбежало, а другое упало.На прошлой неделе префект столичной полиции Лоран Нуньес заявил, что около 12 тысяч правоохранителей будут задействованы в Париже и его пригороде для обеспечения безопасности 14 июля. В этот день власти ожидают волнений в некоторых районах столицы, которые зачастую сопровождаются стычками с правоохранителями, добавил он.День взятия Бастилии — главный национальный праздник Франции, отмечаемый 14 июля.
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Лошадь выбежала из строя во время военного парада на Елисейских Полях
Лошадь выбежала из строя во время военного парада на Елисейских Полях
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
Французские военные дважды опозорились во время главного парада в Париже

Лошадь сбежала с военного парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Во время военного парада в Париже в честь Дня взятия Бастилии произошел инцидент с лошадьми. Видео опубликовало агентство Sputnik в Telegram-канале.
На кадрах видно, как во время прохождения конных войск по Елисейским полям одно животное покинуло строй без всадника и сбежало, а другое упало.
На прошлой неделе префект столичной полиции Лоран Нуньес заявил, что около 12 тысяч правоохранителей будут задействованы в Париже и его пригороде для обеспечения безопасности 14 июля. В этот день власти ожидают волнений в некоторых районах столицы, которые зачастую сопровождаются стычками с правоохранителями, добавил он.
День взятия Бастилии — главный национальный праздник Франции, отмечаемый 14 июля.
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