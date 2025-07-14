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Французские военные дважды опозорились во время главного парада в Париже

Французские военные дважды опозорились во время главного парада в Париже - РИА Новости, 14.07.2025

Французские военные дважды опозорились во время главного парада в Париже

Во время военного парада в Париже в честь Дня взятия Бастилии произошел инцидент с лошадьми. Видео опубликовало агентство Sputnik в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Во время военного парада в Париже в честь Дня взятия Бастилии произошел инцидент с лошадьми. Видео опубликовало агентство Sputnik в Telegram-канале.На кадрах видно, как во время прохождения конных войск по Елисейским полям одно животное покинуло строй без всадника и сбежало, а другое упало.На прошлой неделе префект столичной полиции Лоран Нуньес заявил, что около 12 тысяч правоохранителей будут задействованы в Париже и его пригороде для обеспечения безопасности 14 июля. В этот день власти ожидают волнений в некоторых районах столицы, которые зачастую сопровождаются стычками с правоохранителями, добавил он.День взятия Бастилии — главный национальный праздник Франции, отмечаемый 14 июля.

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Лошадь выбежала из строя во время военного парада на Елисейских Полях Лошадь выбежала из строя во время военного парада на Елисейских Полях 2025-07-14T15:20 true PT0M51S

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