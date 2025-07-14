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Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года - РИА Новости, 14.07.2025
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11:23 14.07.2025
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Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года
Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года - РИА Новости, 14.07.2025
Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года
Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:23:00+03:00
2025-07-14T11:23:00+03:00
экономика
палладий
сша
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 10.42 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 2,58% - до 1 315,25 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1300 долларов впервые с 20 сентября 2023 года. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 18% после увеличения на 13,4% в июне и на 4,1% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.
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экономика, палладий, сша
Экономика, палладий, США
Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года

CME: цена на палладий выросла до $1315,25 за унцию впервые с сентября 2023 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия
Слиток палладия - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 10.42 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 2,58% - до 1 315,25 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1300 долларов впервые с 20 сентября 2023 года.
Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 18% после увеличения на 13,4% в июне и на 4,1% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.
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