https://ria.ru/20250714/palladiy-2028971999.html
Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года
Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года - РИА Новости, 14.07.2025
Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года
Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:23:00+03:00
2025-07-14T11:23:00+03:00
2025-07-14T11:23:00+03:00
экономика
палладий
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533398_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_262f854039febae04bdd358fef481c9d.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 10.42 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 2,58% - до 1 315,25 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1300 долларов впервые с 20 сентября 2023 года. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 18% после увеличения на 13,4% в июне и на 4,1% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.
https://ria.ru/20250622/zoloto-2024555148.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533398_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_f414190c87da065f44db4a6b22fe2bf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, палладий, сша
Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года
CME: цена на палладий выросла до $1315,25 за унцию впервые с сентября 2023 года
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 10.42 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 2,58% - до 1 315,25 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1300 долларов впервые с 20 сентября 2023 года.
Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 18% после увеличения на 13,4% в июне и на 4,1% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.