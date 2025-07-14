https://ria.ru/20250714/palladiy-2028971999.html

Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года

Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года - РИА Новости, 14.07.2025

Цена на палладий превысила 1300 долларов впервые с сентября 2023 года

Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:23:00+03:00

2025-07-14T11:23:00+03:00

2025-07-14T11:23:00+03:00

экономика

палладий

сша

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 10.42 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 2,58% - до 1 315,25 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1300 долларов впервые с 20 сентября 2023 года. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 18% после увеличения на 13,4% в июне и на 4,1% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.

https://ria.ru/20250622/zoloto-2024555148.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, палладий, сша