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Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году
Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году - РИА Новости, 14.07.2025
Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году
Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:52:00+03:00
2025-07-14T02:52:00+03:00
2025-07-14T02:52:00+03:00
общество
россия
александр южалин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. “В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель”, - сказал Южалин. Согласно проекту постановления правительства РФ, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.
https://ria.ru/20250705/vykhodnye-2027329910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр южалин, superjob
Общество, Россия, Александр Южалин, SuperJob
Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году
Юрист Южалин: семь неполных рабочих недель будет в России в 2026 году