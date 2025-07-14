Рейтинг@Mail.ru
Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/otdykh-2028922869.html
Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году
Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году - РИА Новости, 14.07.2025
Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году
Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:52:00+03:00
2025-07-14T02:52:00+03:00
общество
россия
александр южалин
superjob
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842702027_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3617d7229078e65cdfd238e8b1cd6929.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. “В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель”, - сказал Южалин. Согласно проекту постановления правительства РФ, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.
https://ria.ru/20250705/vykhodnye-2027329910.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842702027_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f567915e9a9bef2b779ff149464ed3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр южалин, superjob
Общество, Россия, Александр Южалин, SuperJob
Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году

Юрист Южалин: семь неполных рабочих недель будет в России в 2026 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди встречают Новый год в Москве
Люди встречают Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди встречают Новый год в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
“В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель”, - сказал Южалин.
Согласно проекту постановления правительства РФ, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Стали известны даты длинных выходных в России в 2026 году
5 июля, 03:27
 
ОбществоРоссияАлександр ЮжалинSuperJob
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала