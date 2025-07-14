https://ria.ru/20250714/otdykh-2028922869.html

Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году

Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году - РИА Новости, 14.07.2025

Россиян ждет семь коротких рабочих недель в следующем году

Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T02:52:00+03:00

2025-07-14T02:52:00+03:00

2025-07-14T02:52:00+03:00

общество

россия

александр южалин

superjob

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Семь “неполных” рабочих недель будет в России в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. “В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель”, - сказал Южалин. Согласно проекту постановления правительства РФ, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.

https://ria.ru/20250705/vykhodnye-2027329910.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр южалин, superjob