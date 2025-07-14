Рейтинг@Mail.ru
Отчет по крушению Boeing в Индии не выявил механических проблем - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/otchet-2029017407.html
Отчет по крушению Boeing в Индии не выявил механических проблем
Отчет по крушению Boeing в Индии не выявил механических проблем - РИА Новости, 14.07.2025
Отчет по крушению Boeing в Индии не выявил механических проблем
Предварительный отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий по крушению Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который разбился 12 июня под... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:28:00+03:00
2025-07-14T14:28:00+03:00
в мире
ахмадабад
индия
лондон
air india
boeing 787
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022471827_0:175:2730:1711_1920x0_80_0_0_f0292cf3f5429e38256af6de3fa17b45.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Предварительный отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий по крушению Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который разбился 12 июня под индийским городом Ахмедабад, не выявил механических проблем или проблем, связанных с техническим обслуживанием самолета или его двигателей, заявил генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон. В сообщении для сотрудников Air India Уилсон отметил, что все необходимое техническое обслуживание было завершено перед полетом и что не было никаких нарушений во взлетных характеристиках или состоянии экипажа. "Не было никаких проблем с качеством топлива и никаких отклонений во время взлета. Пилоты прошли обязательную предполетную проверку на алкотестере, и не было отмечено никаких опасений относительно их состояния здоровья", - сказал он. Бюро по расследованию авиационных происшествий опубликовало в субботу свои первоначальные выводы относительно крушения самолета Air India, выполнявшего рейс из Ахмадабада в лондонский Гатвик, который 12 июня вскоре после взлета рухнул на здание и унес жизни 275 человек. Комментируя этот отчет, Уилсон подчеркнул, что на этом этапе в документе не указывается какая-либо причина или вина, а также не предлагаются рекомендации. Он предложил воздержаться от спекуляций или выводов, пока проводится расследование. После инцидента Air India в качестве меры предосторожности под руководством авиационного регулятора Индии, Генерального директората гражданской авиации провела проверку всех Boeing 787 в своем парке. Все самолеты были признаны годными к полетам. Ожидается, что окончательный отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий будет представлен через несколько месяцев и, вероятно, будет включать подробный анализ данных кабины пилотов, систем и действий экипажа, приведших к катастрофе. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.
https://ria.ru/20250714/aeroport-2028916869.html
https://ria.ru/20250703/ssha-2026848004.html
https://ria.ru/20250630/samolet-2026208756.html
ахмадабад
индия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022471827_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c44f2ce466b2d1d59a4d663ae104d674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ахмадабад, индия, лондон, air india, boeing 787
В мире, Ахмадабад, Индия, Лондон, Air India, Boeing 787
Отчет по крушению Boeing в Индии не выявил механических проблем

Уилсон: отчет по крушению Boeing 787 в Индии не выявил механических проблем

© AP Photo / Ajit SolankiПожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии
Пожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
Пожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Предварительный отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий по крушению Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который разбился 12 июня под индийским городом Ахмедабад, не выявил механических проблем или проблем, связанных с техническим обслуживанием самолета или его двигателей, заявил генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон.
В сообщении для сотрудников Air India Уилсон отметил, что все необходимое техническое обслуживание было завершено перед полетом и что не было никаких нарушений во взлетных характеристиках или состоянии экипажа.
Лондонский аэропорт Саутенд - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета
Вчера, 00:38
"Не было никаких проблем с качеством топлива и никаких отклонений во время взлета. Пилоты прошли обязательную предполетную проверку на алкотестере, и не было отмечено никаких опасений относительно их состояния здоровья", - сказал он.
Бюро по расследованию авиационных происшествий опубликовало в субботу свои первоначальные выводы относительно крушения самолета Air India, выполнявшего рейс из Ахмадабада в лондонский Гатвик, который 12 июня вскоре после взлета рухнул на здание и унес жизни 275 человек.
Комментируя этот отчет, Уилсон подчеркнул, что на этом этапе в документе не указывается какая-либо причина или вина, а также не предлагаются рекомендации. Он предложил воздержаться от спекуляций или выводов, пока проводится расследование.
После инцидента Air India в качестве меры предосторожности под руководством авиационного регулятора Индии, Генерального директората гражданской авиации провела проверку всех Boeing 787 в своем парке. Все самолеты были признаны годными к полетам.
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
СМИ: при крушении самолета в Нью-Джерси госпитализировали пять человек
3 июля, 02:23
Ожидается, что окончательный отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий будет представлен через несколько месяцев и, вероятно, будет включать подробный анализ данных кабины пилотов, систем и действий экипажа, приведших к катастрофе.
Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.
Лекгомоторный самолет Cessna 441Conquest II - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие
30 июня, 09:03
 
В миреАхмадабадИндияЛондонAir IndiaBoeing 787
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала