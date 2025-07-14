https://ria.ru/20250714/otchet-2029017407.html

Отчет по крушению Boeing в Индии не выявил механических проблем

Отчет по крушению Boeing в Индии не выявил механических проблем - РИА Новости, 14.07.2025

Отчет по крушению Boeing в Индии не выявил механических проблем

Предварительный отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий по крушению Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который разбился 12 июня под... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:28:00+03:00

2025-07-14T14:28:00+03:00

2025-07-14T14:28:00+03:00

в мире

ахмадабад

индия

лондон

air india

boeing 787

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Предварительный отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий по крушению Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который разбился 12 июня под индийским городом Ахмедабад, не выявил механических проблем или проблем, связанных с техническим обслуживанием самолета или его двигателей, заявил генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон. В сообщении для сотрудников Air India Уилсон отметил, что все необходимое техническое обслуживание было завершено перед полетом и что не было никаких нарушений во взлетных характеристиках или состоянии экипажа. "Не было никаких проблем с качеством топлива и никаких отклонений во время взлета. Пилоты прошли обязательную предполетную проверку на алкотестере, и не было отмечено никаких опасений относительно их состояния здоровья", - сказал он. Бюро по расследованию авиационных происшествий опубликовало в субботу свои первоначальные выводы относительно крушения самолета Air India, выполнявшего рейс из Ахмадабада в лондонский Гатвик, который 12 июня вскоре после взлета рухнул на здание и унес жизни 275 человек. Комментируя этот отчет, Уилсон подчеркнул, что на этом этапе в документе не указывается какая-либо причина или вина, а также не предлагаются рекомендации. Он предложил воздержаться от спекуляций или выводов, пока проводится расследование. После инцидента Air India в качестве меры предосторожности под руководством авиационного регулятора Индии, Генерального директората гражданской авиации провела проверку всех Boeing 787 в своем парке. Все самолеты были признаны годными к полетам. Ожидается, что окончательный отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий будет представлен через несколько месяцев и, вероятно, будет включать подробный анализ данных кабины пилотов, систем и действий экипажа, приведших к катастрофе. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.

https://ria.ru/20250714/aeroport-2028916869.html

https://ria.ru/20250703/ssha-2026848004.html

https://ria.ru/20250630/samolet-2026208756.html

ахмадабад

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в мире, ахмадабад, индия, лондон, air india, boeing 787