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Юрист назвала данные, которые опасно хранить в смартфоне - РИА Новости, 14.07.2025
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03:15 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/opasnost-2028914442.html
Юрист назвала данные, которые опасно хранить в смартфоне
Юрист назвала данные, которые опасно хранить в смартфоне - РИА Новости, 14.07.2025
Юрист назвала данные, которые опасно хранить в смартфоне
В целях безопасности в смартфоне лучше не хранить фотографии документов, логины и пароли от различных ресурсов и компрометирующие фото. Об этом агентству... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:15:00+03:00
2025-07-14T03:15:00+03:00
общество
алла георгиева
технологии
россия
смартфоны
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В целях безопасности в смартфоне лучше не хранить фотографии документов, логины и пароли от различных ресурсов и компрометирующие фото. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.По ее словам, данные могут попасть к злоумышленникам в результате взлома смартфона или его потери."В телефоне нельзя хранить логины, пароли от различных ресурсов: электронной почты, соцсетей, банка-онлайн, Госуслуг. Причем не только в заметках, но и в сообщениях. В случае взлома аферисты могут получить доступ к вашим соцсетям и запрашивать у друзей деньги, либо оформить кредит или микрозайм, если речь идет о банке онлайн или Госуслугах", — указала эксперт.Также лучше не держать на устройстве компрометирующие фото и фотографий документов и банковских карт. После отправки или получения документов эксперт посоветовала удалять данные, а также регулярно очищать смартфон. Логины и пароли от различных ресурсов лучше запоминать или записывать и хранить в безопасном месте, заключила Георгиева.
https://ria.ru/20250629/prodazha-2025970026.html
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общество, алла георгиева, технологии, россия, смартфоны
Общество, Алла Георгиева, Технологии, Россия, Смартфоны
Юрист назвала данные, которые опасно хранить в смартфоне

Юрист Георгиева посоветовала не хранить в смартфоне фотографии документов

© Pixabay / FoundryСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В целях безопасности в смартфоне лучше не хранить фотографии документов, логины и пароли от различных ресурсов и компрометирующие фото. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Алла Георгиева.
По ее словам, данные могут попасть к злоумышленникам в результате взлома смартфона или его потери.
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"В телефоне нельзя хранить логины, пароли от различных ресурсов: электронной почты, соцсетей, банка-онлайн, Госуслуг. Причем не только в заметках, но и в сообщениях. В случае взлома аферисты могут получить доступ к вашим соцсетям и запрашивать у друзей деньги, либо оформить кредит или микрозайм, если речь идет о банке онлайн или Госуслугах", — указала эксперт.
Также лучше не держать на устройстве компрометирующие фото и фотографий документов и банковских карт. После отправки или получения документов эксперт посоветовала удалять данные, а также регулярно очищать смартфон. Логины и пароли от различных ресурсов лучше запоминать или записывать и хранить в безопасном месте, заключила Георгиева.
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