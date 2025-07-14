Рейтинг@Mail.ru
Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/oon-2028935221.html
Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться, заявили в МИД
Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2025
Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться, заявили в МИД
Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:42:00+03:00
2025-07-14T07:42:00+03:00
россия
москва
алжир (провинция)
сергей вершинин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg
ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Группа друзей в защиту устава ООН работает хорошо и активно. Мы не так давно проводили встречу в Москве на уровне национальных координаторов Группы друзей устава ООН. Я думаю, что у этих стран есть очень важные консолидированные позиции по очень серьезным вопросам современности, таким как деколонизация, противодействие незаконным односторонним санкциям, в пользу достижения справедливого урегулирования... Мы видим интерес к этой группе друзей и исходим из того, что она будет расширяться и дальше", - сказал он. Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана в 2022 году при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.
https://ria.ru/20250712/reforma-2028744125.html
россия
москва
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e4adf3da1121b308f8b6a2eda5239df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, алжир (провинция), сергей вершинин, оон
Россия, Москва, Алжир (провинция), Сергей Вершинин, ООН
Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Группа друзей в защиту устава ООН работает хорошо и активно. Мы не так давно проводили встречу в Москве на уровне национальных координаторов Группы друзей устава ООН. Я думаю, что у этих стран есть очень важные консолидированные позиции по очень серьезным вопросам современности, таким как деколонизация, противодействие незаконным односторонним санкциям, в пользу достижения справедливого урегулирования... Мы видим интерес к этой группе друзей и исходим из того, что она будет расширяться и дальше", - сказал он.
Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана в 2022 году при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Вопрос о реформе Совета Безопасности ООН уже назрел, заявил Вершинин
12 июля, 13:10
 
РоссияМоскваАлжир (провинция)Сергей ВершининООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала