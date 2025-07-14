https://ria.ru/20250714/oon-2028935221.html

Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться, заявили в МИД

Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2025

Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться, заявили в МИД

Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:42:00+03:00

2025-07-14T07:42:00+03:00

2025-07-14T07:42:00+03:00

россия

москва

алжир (провинция)

сергей вершинин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg

ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Группа друзей в защиту устава ООН работает хорошо и активно. Мы не так давно проводили встречу в Москве на уровне национальных координаторов Группы друзей устава ООН. Я думаю, что у этих стран есть очень важные консолидированные позиции по очень серьезным вопросам современности, таким как деколонизация, противодействие незаконным односторонним санкциям, в пользу достижения справедливого урегулирования... Мы видим интерес к этой группе друзей и исходим из того, что она будет расширяться и дальше", - сказал он. Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана в 2022 году при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.

https://ria.ru/20250712/reforma-2028744125.html

россия

москва

алжир (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, алжир (провинция), сергей вершинин, оон