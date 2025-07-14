Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин: группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Группа друзей в защиту устава ООН будет расширяться дальше, есть интерес со стороны стран, которые не являются его членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Группа друзей в защиту устава ООН работает хорошо и активно. Мы не так давно проводили встречу в Москве на уровне национальных координаторов Группы друзей устава ООН. Я думаю, что у этих стран есть очень важные консолидированные позиции по очень серьезным вопросам современности, таким как деколонизация, противодействие незаконным односторонним санкциям, в пользу достижения справедливого урегулирования... Мы видим интерес к этой группе друзей и исходим из того, что она будет расширяться и дальше", - сказал он.
Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана в 2022 году при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.