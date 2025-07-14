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В Омске ребенок пострадал во время дорожного конфликта - РИА Новости, 14.07.2025
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16:27 14.07.2025 (обновлено: 16:54 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/omsk-2029053295.html
В Омске ребенок пострадал во время дорожного конфликта
В Омске ребенок пострадал во время дорожного конфликта - РИА Новости, 14.07.2025
В Омске ребенок пострадал во время дорожного конфликта
Пятимесячная девочка пострадала во время дорожного конфликта двух омичей, когда один из водителей применил газовый баллончик, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:27:00+03:00
2025-07-14T16:54:00+03:00
происшествия
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ОМСК, 14 июл - РИА Новости. Пятимесячная девочка пострадала во время дорожного конфликта двух омичей, когда один из водителей применил газовый баллончик, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Инцидент произошел на улице Лермонтова в Омске. 26-летний отец рассказал полицейским, что во время конфликта с одним из водителей его ударили, а затем брызнули перцовым баллончиком в салон машины, где находился младенец. По данным полиции, конфликт начался, когда молодой отец - водитель Lada - сделал нецензурное замечание мужчине за рулем Haval, который в свою очередь вышел из машины и ударил оппонента. "Со слов заявителя, незнакомец брызнул в него из баллончика, попав в салон машины. Ответным действием стало также применение газового баллончика, но уже на улице, и резиновой дубинки. По завершении конфликта молодой отец вызвал скорую помощь, которая забрала его 5-месячную дочь вместе с матерью", – сообщили в пресс-службе. В сообщении отмечается, что сотрудники полиции нашли второго участника конфликта – 50-летнего мужчину. По его словам, во время конфликта баллончика у него не было. В МВД отметили, что проводится проверка и судмедэкспертиза.
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происшествия, омск, дтп
Происшествия, Омск, ДТП
В Омске ребенок пострадал во время дорожного конфликта

Пятимесячная девочка пострадала во время дорожного конфликта в Омске

© Омская полиция/TelegramПятимесячная девочка пострадала во время дорожного конфликта двух омичей
Пятимесячная девочка пострадала во время дорожного конфликта двух омичей - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Омская полиция/Telegram
Пятимесячная девочка пострадала во время дорожного конфликта двух омичей
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ОМСК, 14 июл - РИА Новости. Пятимесячная девочка пострадала во время дорожного конфликта двух омичей, когда один из водителей применил газовый баллончик, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел на улице Лермонтова в Омске. 26-летний отец рассказал полицейским, что во время конфликта с одним из водителей его ударили, а затем брызнули перцовым баллончиком в салон машины, где находился младенец. По данным полиции, конфликт начался, когда молодой отец - водитель Lada - сделал нецензурное замечание мужчине за рулем Haval, который в свою очередь вышел из машины и ударил оппонента.
"Со слов заявителя, незнакомец брызнул в него из баллончика, попав в салон машины. Ответным действием стало также применение газового баллончика, но уже на улице, и резиновой дубинки. По завершении конфликта молодой отец вызвал скорую помощь, которая забрала его 5-месячную дочь вместе с матерью", – сообщили в пресс-службе.
В сообщении отмечается, что сотрудники полиции нашли второго участника конфликта – 50-летнего мужчину. По его словам, во время конфликта баллончика у него не было.
В МВД отметили, что проводится проверка и судмедэкспертиза.
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