https://ria.ru/20250714/omsk-2029053295.html

В Омске ребенок пострадал во время дорожного конфликта

В Омске ребенок пострадал во время дорожного конфликта - РИА Новости, 14.07.2025

В Омске ребенок пострадал во время дорожного конфликта

Пятимесячная девочка пострадала во время дорожного конфликта двух омичей, когда один из водителей применил газовый баллончик, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:27:00+03:00

2025-07-14T16:27:00+03:00

2025-07-14T16:54:00+03:00

происшествия

омск

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ОМСК, 14 июл - РИА Новости. Пятимесячная девочка пострадала во время дорожного конфликта двух омичей, когда один из водителей применил газовый баллончик, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Инцидент произошел на улице Лермонтова в Омске. 26-летний отец рассказал полицейским, что во время конфликта с одним из водителей его ударили, а затем брызнули перцовым баллончиком в салон машины, где находился младенец. По данным полиции, конфликт начался, когда молодой отец - водитель Lada - сделал нецензурное замечание мужчине за рулем Haval, который в свою очередь вышел из машины и ударил оппонента. "Со слов заявителя, незнакомец брызнул в него из баллончика, попав в салон машины. Ответным действием стало также применение газового баллончика, но уже на улице, и резиновой дубинки. По завершении конфликта молодой отец вызвал скорую помощь, которая забрала его 5-месячную дочь вместе с матерью", – сообщили в пресс-службе. В сообщении отмечается, что сотрудники полиции нашли второго участника конфликта – 50-летнего мужчину. По его словам, во время конфликта баллончика у него не было. В МВД отметили, что проводится проверка и судмедэкспертиза.

https://ria.ru/20250617/barnaul-2023252755.html

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происшествия, омск, дтп