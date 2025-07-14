https://ria.ru/20250714/ofis--2029039930.html

Офис Трампа обсуждает отправку Киеву крылатых ракет JASSM, пишут СМИ

Офис Трампа обсуждает отправку Киеву крылатых ракет JASSM, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025

Офис Трампа обсуждает отправку Киеву крылатых ракет JASSM, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM, сообщило издание Military Watch Magazine со... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:51:00+03:00

2025-07-14T15:51:00+03:00

2025-07-14T16:26:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM, сообщило издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник.Ракеты могут передать для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС. Несмотря на то, что Киев получает устаревшие модификации таких самолетов, они могут стать эффективными носителями для JASSM при выполнении задач на собственной территории, пишет издание.JASSM поступила на вооружение США в 2003 году. Ракета обладает ограниченной малозаметностью, высокой точностью наведения и может нести боеголовку массой до 450 килограммов. Сейчас этим вооружением располагают только четыре страны, в том числе Польша, которая получила 110 ракет для своих F-16. Прежде экспорт ракет в страны вне западного блока не осуществлялся.Как отметило издание, ранее Украина уже адаптировала свои истребители советского производства для использования британских и французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Дефицит европейских ракет, по данным Military Watch Magazine, стал одной из причин возможного получения Киевом JASSM от США для увеличения боевых возможностей F-16.Трамп ранее анонсировал, что сделает в понедельник важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. По данным Axios, он может объявить о новом плане поставок оружия Киеву, в том числе наступательного, включая ракеты большой дальности действия.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html

https://ria.ru/20250714/shrayver-2028940508.html

https://ria.ru/20250714/berletik-2028941744.html

киев

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в мире, дональд трамп, киев, сша, украина, f-16