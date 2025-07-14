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Силы ПВО уничтожили 120 украинских беспилотников за сутки
Силы ПВО уничтожили 120 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 14.07.2025
Силы ПВО уничтожили 120 украинских беспилотников за сутки
Российская противовоздушная оборона уничтожила три управляемые авиационные бомбы и 120 украинских беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:28:00+03:00
2025-07-14T12:28:00+03:00
2025-07-14T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила три управляемые авиационные бомбы и 120 украинских беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО уничтожили 120 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: ПВО уничтожила 3 бомбы и 120 БПЛА ВСУ