Рейтинг@Mail.ru
В Новокузнецке раскрыли убийство криминального авторитета в 2018 году - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/novokuznetsk-2028957183.html
В Новокузнецке раскрыли убийство криминального авторитета в 2018 году
В Новокузнецке раскрыли убийство криминального авторитета в 2018 году - РИА Новости, 14.07.2025
В Новокузнецке раскрыли убийство криминального авторитета в 2018 году
Раскрыто убийство криминального авторитета в 2018 году в Новокузнецке, обвиняемые арестованы, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:13:00+03:00
2025-07-14T10:13:00+03:00
происшествия
россия
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Раскрыто убийство криминального авторитета в 2018 году в Новокузнецке, обвиняемые арестованы, сообщили в СК РФ. В июле 2018 года СМИ сообщали об устранении одного из лидеров банды "Запсибовские" Александра Жестокова. Отмечалось, что киллер застрелил его в новокузнецком баре "Джамбул", где он праздновал выход из колонии, отбыв наказание за организацию преступного сообщества и участия в нем, вымогательства и убийства. В СК РФ отметили, что выйти на причастных к убийству тогда не удалось. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. При повторном изучении материалов удалось установить ДНК-профиль предполагаемого преступника, принадлежащий жителю Краснодарского края. Его задержали и доставили в Кемерово. Правоохранителями установлено, что в июле 2018 года один из организаторов преступления, движимый личной неприязнью к жертве, предложил своему знакомому совершить убийство за 1,5 миллионов рублей. Заказчик передал подельнику пистолет калибра 9 мм с боеприпасами и аванс. Получив заказ на организацию убийства, мужчина приискал исполнителя, пообещав киллеру 750 тысяч рублей. В ночь на 27 июля 2018 года киллер прибыл в кафе на проспекте Металлургов и несколькими выстрелами в спину застрелил Жестокова. "Все участники преступления были задержаны, следователем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 и пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В отношении каждого фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает собирать и закреплять доказательства по делу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250627/shakro-2025764495.html
россия
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новокузнецк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новокузнецке раскрыли убийство криминального авторитета в 2018 году

В Новокузнецке СК раскрыл убийство криминального авторитета в 2018 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Раскрыто убийство криминального авторитета в 2018 году в Новокузнецке, обвиняемые арестованы, сообщили в СК РФ.
В июле 2018 года СМИ сообщали об устранении одного из лидеров банды "Запсибовские" Александра Жестокова. Отмечалось, что киллер застрелил его в новокузнецком баре "Джамбул", где он праздновал выход из колонии, отбыв наказание за организацию преступного сообщества и участия в нем, вымогательства и убийства.
В СК РФ отметили, что выйти на причастных к убийству тогда не удалось. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. При повторном изучении материалов удалось установить ДНК-профиль предполагаемого преступника, принадлежащий жителю Краснодарского края. Его задержали и доставили в Кемерово.
Правоохранителями установлено, что в июле 2018 года один из организаторов преступления, движимый личной неприязнью к жертве, предложил своему знакомому совершить убийство за 1,5 миллионов рублей. Заказчик передал подельнику пистолет калибра 9 мм с боеприпасами и аванс. Получив заказ на организацию убийства, мужчина приискал исполнителя, пообещав киллеру 750 тысяч рублей. В ночь на 27 июля 2018 года киллер прибыл в кафе на проспекте Металлургов и несколькими выстрелами в спину застрелил Жестокова.
"Все участники преступления были задержаны, следователем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 и пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В отношении каждого фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает собирать и закреплять доказательства по делу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Виталик Калашов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Родственник Шакро Молодого предстанет перед судом
27 июня, 11:33
 
ПроисшествияРоссияНовокузнецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала