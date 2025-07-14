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В Новокузнецке раскрыли убийство криминального авторитета в 2018 году

В Новокузнецке раскрыли убийство криминального авторитета в 2018 году - РИА Новости, 14.07.2025

В Новокузнецке раскрыли убийство криминального авторитета в 2018 году

Раскрыто убийство криминального авторитета в 2018 году в Новокузнецке, обвиняемые арестованы, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:13:00+03:00

2025-07-14T10:13:00+03:00

2025-07-14T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Раскрыто убийство криминального авторитета в 2018 году в Новокузнецке, обвиняемые арестованы, сообщили в СК РФ. В июле 2018 года СМИ сообщали об устранении одного из лидеров банды "Запсибовские" Александра Жестокова. Отмечалось, что киллер застрелил его в новокузнецком баре "Джамбул", где он праздновал выход из колонии, отбыв наказание за организацию преступного сообщества и участия в нем, вымогательства и убийства. В СК РФ отметили, что выйти на причастных к убийству тогда не удалось. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. При повторном изучении материалов удалось установить ДНК-профиль предполагаемого преступника, принадлежащий жителю Краснодарского края. Его задержали и доставили в Кемерово. Правоохранителями установлено, что в июле 2018 года один из организаторов преступления, движимый личной неприязнью к жертве, предложил своему знакомому совершить убийство за 1,5 миллионов рублей. Заказчик передал подельнику пистолет калибра 9 мм с боеприпасами и аванс. Получив заказ на организацию убийства, мужчина приискал исполнителя, пообещав киллеру 750 тысяч рублей. В ночь на 27 июля 2018 года киллер прибыл в кафе на проспекте Металлургов и несколькими выстрелами в спину застрелил Жестокова. "Все участники преступления были задержаны, следователем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 и пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В отношении каждого фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает собирать и закреплять доказательства по делу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250627/shakro-2025764495.html

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происшествия, россия, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)