https://ria.ru/20250714/normy-2028967620.html

ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам

ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам - РИА Новости, 14.07.2025

ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам

Условия содержания бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в колонии отвечают нормам действующего законодательства, нет морального или физического давления на РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:06:00+03:00

2025-07-14T11:06:00+03:00

2025-07-14T11:06:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

москва

дмитрий захарченко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/97/1555439764_0:260:2786:1827_1920x0_80_0_0_3c35b9fcdde50ac2b9c7e85f294ebb49.jpg

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Условия содержания бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в колонии отвечают нормам действующего законодательства, нет морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных, сообщило пресс-бюро ФСИН России. Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, он просил перевода в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, но получил отказ. А в одной из колоний, куда предлагалось его перевести, ему могла угрожать опасность со стороны заключенных, "которые пострадали от насилия" Захарченко и негативно к нему настроены, отмечалось в материалах. "Условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства. Его права и законные интересы не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается", - говорится в сообщении ФСИН. В службе подчеркнули, что личная безопасность Захарченко "обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации". Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима. Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.

https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016954665.html

https://ria.ru/20250513/sud-2016640209.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, москва, дмитрий захарченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)