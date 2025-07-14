ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам
ФСИН: условия содержания Захарченко в колонии отвечают нормам законодательства
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Условия содержания бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в колонии отвечают нормам действующего законодательства, нет морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных, сообщило пресс-бюро ФСИН России.
Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, он просил перевода в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, но получил отказ. А в одной из колоний, куда предлагалось его перевести, ему могла угрожать опасность со стороны заключенных, "которые пострадали от насилия" Захарченко и негативно к нему настроены, отмечалось в материалах.
"Условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства. Его права и законные интересы не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается", - говорится в сообщении ФСИН.
В службе подчеркнули, что личная безопасность Захарченко "обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации".
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.