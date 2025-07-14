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ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам - РИА Новости, 14.07.2025
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11:06 14.07.2025
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ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам
ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам - РИА Новости, 14.07.2025
ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам
Условия содержания бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в колонии отвечают нормам действующего законодательства, нет морального или физического давления на РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:06:00+03:00
2025-07-14T11:06:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
москва
дмитрий захарченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Условия содержания бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в колонии отвечают нормам действующего законодательства, нет морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных, сообщило пресс-бюро ФСИН России. Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, он просил перевода в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, но получил отказ. А в одной из колоний, куда предлагалось его перевести, ему могла угрожать опасность со стороны заключенных, "которые пострадали от насилия" Захарченко и негативно к нему настроены, отмечалось в материалах. "Условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства. Его права и законные интересы не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается", - говорится в сообщении ФСИН. В службе подчеркнули, что личная безопасность Захарченко "обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации". Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима. Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.
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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, дмитрий захарченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Дмитрий Захарченко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам

ФСИН: условия содержания Захарченко в колонии отвечают нормам законодательства

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Условия содержания бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в колонии отвечают нормам действующего законодательства, нет морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных, сообщило пресс-бюро ФСИН России.
Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, он просил перевода в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, но получил отказ. А в одной из колоний, куда предлагалось его перевести, ему могла угрожать опасность со стороны заключенных, "которые пострадали от насилия" Захарченко и негативно к нему настроены, отмечалось в материалах.
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"Условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства. Его права и законные интересы не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается", - говорится в сообщении ФСИН.
В службе подчеркнули, что личная безопасность Захарченко "обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации".
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.
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