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В Калининграде обнаружили "убийственные" свойства бархатцев - РИА Новости, 14.07.2025
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Наука
 
09:00 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/nauka-2028573639.html
В Калининграде обнаружили "убийственные" свойства бархатцев
В Калининграде обнаружили "убийственные" свойства бархатцев - РИА Новости, 14.07.2025
В Калининграде обнаружили "убийственные" свойства бархатцев
Вещества из цветков бархатцев создают убийственную для бактерий зону, выяснили специалисты БФУ имени И. Канта в составе международного исследовательского... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:00:00+03:00
2025-07-14T09:00:00+03:00
наука
калининград
балтийский федеральный университет
калининградский государственный технический университет
наука
университетская наука
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вещества из цветков бархатцев создают убийственную для бактерий зону, выяснили специалисты БФУ имени И. Канта в составе международного исследовательского коллектива. Результаты представлены в Journal of Luminescence.Некоторые биологические компоненты (флавоноиды) цветков бархатцев, которыми высаживают клумбы и украшают балконы, усиливают способность солнечного света активировать молекулы кислорода, объяснили ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта). Энергия ультрафиолетового излучения Солнца превращает молекулу газа O2 в активную форму кислорода, которая уничтожает бактерии и "неживые" загрязнения.Специалисты БФУ имени И. Канта с коллегами из Калининградского государственного технического университета и бразильскими специалистами обнаружили стерилизующий эффект экстрактов бархатцев (Tagetes patula) в комплексе с порфирином.&quot;Это похоже на то, как солнечный свет заряжает маленькое устройство, и оно начинает очищать воздух или лечить ткани. Только в этом случае все происходит на молекулярном уровне и с использованием природных компонентов&quot;, — пояснил один из авторов исследования, младший научный сотрудник НОЦ &quot;Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника&quot; БФУ имени И. Канта Дмитрий Артамонов.Специалист добавил, что цветки бархатцев могут быть использованы для создания антибактериальных покрытий, устройств для обнаружения загрязнителей в воде и воздухе, а также в медицине. Выявленный эффект "усиления" света комплекса на основе флавоноидов из экстракта бархатцев с порфирином может найти применение для лечения кожных инфекций и поверхностных опухолей без токсичных препаратов."В отличие от антибиотиков, к воздействию активной формы кислорода микроорганизмы не могут выработать устойчивость, поэтому на основе доступных и натуральных компонентов бархатцев возможно создание терапевтических препаратов от бактериальных заболеваний", — добавил Артамонов.В настоящее время 1 мг экстракта цветков бархатцев способен генерировать до 60–70 процентов активного кислорода от уровня коммерческих синтетических аналогов, но с более высокой биосовместимостью. Поэтому в будущем специалисты планируют создать прототипы материалов данных комплексов, а также повысить их стабильность, управляемость и направленное действие, например, в тканях при фотодинамической терапии.
https://ria.ru/20250205/nauka-1997122101.html
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калининград, балтийский федеральный университет, калининградский государственный технический университет, наука, университетская наука
Наука, Калининград, Балтийский федеральный университет, Калининградский государственный технический университет, Наука, Университетская наука

В Калининграде обнаружили "убийственные" свойства бархатцев

© Getty Images / schnuddelБархатцы
Бархатцы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Getty Images / schnuddel
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вещества из цветков бархатцев создают убийственную для бактерий зону, выяснили специалисты БФУ имени И. Канта в составе международного исследовательского коллектива. Результаты представлены в Journal of Luminescence.
Некоторые биологические компоненты (флавоноиды) цветков бархатцев, которыми высаживают клумбы и украшают балконы, усиливают способность солнечного света активировать молекулы кислорода, объяснили ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта). Энергия ультрафиолетового излучения Солнца превращает молекулу газа O2 в активную форму кислорода, которая уничтожает бактерии и "неживые" загрязнения.
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Специалисты БФУ имени И. Канта с коллегами из Калининградского государственного технического университета и бразильскими специалистами обнаружили стерилизующий эффект экстрактов бархатцев (Tagetes patula) в комплексе с порфирином.
«

"Это похоже на то, как солнечный свет заряжает маленькое устройство, и оно начинает очищать воздух или лечить ткани. Только в этом случае все происходит на молекулярном уровне и с использованием природных компонентов", — пояснил один из авторов исследования, младший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" БФУ имени И. Канта Дмитрий Артамонов.

Специалист добавил, что цветки бархатцев могут быть использованы для создания антибактериальных покрытий, устройств для обнаружения загрязнителей в воде и воздухе, а также в медицине. Выявленный эффект "усиления" света комплекса на основе флавоноидов из экстракта бархатцев с порфирином может найти применение для лечения кожных инфекций и поверхностных опухолей без токсичных препаратов.
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"В отличие от антибиотиков, к воздействию активной формы кислорода микроорганизмы не могут выработать устойчивость, поэтому на основе доступных и натуральных компонентов бархатцев возможно создание терапевтических препаратов от бактериальных заболеваний", — добавил Артамонов.
В настоящее время 1 мг экстракта цветков бархатцев способен генерировать до 60–70 процентов активного кислорода от уровня коммерческих синтетических аналогов, но с более высокой биосовместимостью. Поэтому в будущем специалисты планируют создать прототипы материалов данных комплексов, а также повысить их стабильность, управляемость и направленное действие, например, в тканях при фотодинамической терапии.
 
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