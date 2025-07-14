https://ria.ru/20250714/nato-2029122553.html

Эксперт оценил расходы НАТО на закупки оружия для Украины

Эксперт оценил расходы НАТО на закупки оружия для Украины - РИА Новости, 14.07.2025

Эксперт оценил расходы НАТО на закупки оружия для Украины

Европейские страны НАТО вынуждены будут тратить от десятков до сотен миллиардов долларов на закупки у США для Украины современных образцов вооружений и военной... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:06:00+03:00

2025-07-14T23:06:00+03:00

2025-07-14T23:06:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейские страны НАТО вынуждены будут тратить от десятков до сотен миллиардов долларов на закупки у США для Украины современных образцов вооружений и военной техники, еще сильнее ухудшая собственную экономику и обрекая свое высокотехнологичное производство на деградацию, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. Трамп заявил, что стоимость военной помощи Украине от НАТО составит "миллиарды долларов". НАТО, членом которого являются США, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия". Трамп также заявил, что некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами. "Фактически Трамп решает вопрос военной поддержки Украины за счет европейских стран-членов НАТО. Реализуется схема, в соответствии с которой натовские страны будут обязаны закупить у Соединенных Штатов Америки и оплатить по ценам, которые будут установлены американским ВПК, современные системы вооружений, в первую очередь это зенитные ракетные комплексы ПВО Patriot PAC-3 с ракетами-перехватчиками последних модификаций, дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования, реактивные системы залпового огня Himars, а также другое вооружение и военная техника, и боеприпасы", - сказал Коротченко. Таким образом, страны-члены НАТО будут обязаны изыскать из своих бюджетов десятки, а то и сотни миллиардов долларов, которые будут конвертированы в полученное от США оружие с его дальнейшими поставками Вооруженным силам Украины, добавил эксперт. "Понятно, что цикл производства тех же самых ЗРК Patriot - это не месяц и не год, и сложные высокотехнологичные системы оружия будут выпускаться и поступать покупателям по мере их готовности. А оружие надо передавать Украине уже здесь и сейчас. Поэтому ряд натовских стран отдаст Киеву свои комплексы Patriot, в новые для своих арсеналов закажет у американцев. Таким образом, Трамп будет зарабатывать на каждой сделке. Будут расти темпы военного производства в США за счет поступления европейских денег. Американский ВПК будет развиваться, а европейский ВПК останется без соответствующих заказов", - отметил собеседник агентства. По словам Коротченко, в такой схеме Трамп хочет избежать обвинений в адрес Вашингтона в использовании Киевом тех или иных американских систем вооружений, поскольку все будет выглядеть так, что де-юре они поступят европейцам, а далее США не будут нести ответственность за их последующий реэкспорт Украине. "В данном случае мы видим прагматизм Трампа как человека с большим бизнес-опытом. Европа будет вынуждена, накачивая Украину оружием, ухудшать свое социально-экономическое положение, что заодно неизбежно приведет к деградации собственного высокотехнологичного производства - не только военного, но и гражданского", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029106966.html

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сша, украина, киев, дональд трамп, игорь коротченко, нато, цамто, евросоюз, в мире