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НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
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22:32 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/nato-2029120128.html
НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа
НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:32:00+03:00
2025-07-14T22:32:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
марк рютте
нато
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа о военной поддержке Украине и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров РФ. "Очевидно, что он (Путин - ред.) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. По мнению Уитакера, решение Трампа поставлять Киеву оружие за счет европейцев станет "отличным следующим шагом" к завершению конфликта на Украине. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Также в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029085083.html
https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, марк рютте, нато, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО, Санкции в отношении России
НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа

Постпред США при НАТО Уитакер ждет реакции Путина на заявления Трампа по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа о военной поддержке Украине и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров РФ.
"Очевидно, что он (Путин - ред.) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп выдвинул ультиматум по Украине
Вчера, 18:16
По мнению Уитакера, решение Трампа поставлять Киеву оружие за счет европейцев станет "отличным следующим шагом" к завершению конфликта на Украине.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Также в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинМарк РюттеНАТОСанкции в отношении России
 
 
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