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СВР: НАТО хочет использовать Молдавию для приближения к российской границе
СВР: НАТО хочет использовать Молдавию для приближения к российской границе - РИА Новости, 14.07.2025
СВР: НАТО хочет использовать Молдавию для приближения к российской границе
НАТО старается сделать территорию Молдавии пригодной для оперативной переброски войск альянса к российским рубежам, сообщает в понедельник Служба внешней... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:09:00+03:00
2025-07-14T13:09:00+03:00
2025-07-14T13:09:00+03:00
молдавия
нато
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО старается сделать территорию Молдавии пригодной для оперативной переброски войск альянса к российским рубежам, сообщает в понедельник Служба внешней разведки (СВР). "Закусившие удила натовцы усиленно превращают некогда мирную аграрную республику в военный полигон. Молдавскую территорию стараются сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам. С этой целью реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов. Строятся логистические хабы, крупные склады и площадки для концентрации боевой техники. Аэродромы Маркулешты и Бельцы, расположенные вблизи украинского ТВД (театра военных действий - ред.), модернизируются с прицелом на возможность приема значительного количества боевой и военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении.
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молдавия, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Молдавия, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР: НАТО хочет использовать Молдавию для приближения к российской границе
СВР: НАТО делает Молдавию пригодной для переброски войск к границе РФ