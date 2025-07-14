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Джанибеков рассказал о непростом начале сотрудничества с США в космосе - РИА Новости, 14.07.2025
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14:25 14.07.2025 (обновлено: 14:46 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/nasa-2029016757.html
Джанибеков рассказал о непростом начале сотрудничества с США в космосе
Джанибеков рассказал о непростом начале сотрудничества с США в космосе - РИА Новости, 14.07.2025
Джанибеков рассказал о непростом начале сотрудничества с США в космосе
Начало сотрудничества с американцами в космосе было непростым, НАСА встречало советских космонавтов не очень дружелюбно - например, на доске был нарисован... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:25:00+03:00
2025-07-14T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Начало сотрудничества с американцами в космосе было непростым, НАСА встречало советских космонавтов не очень дружелюбно - например, на доске был нарисован "Шаттл", сбрасывающий бомбы на СССР, рассказал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков. "Начало наших встреч было непростым. В НАСА нас встречали не очень дружественно, я бы сказал… Классная доска (в открытых кабинетах – ред.), мелом нарисован "Спейс шаттл" перевернутый, и из грузового отсека сыпятся бомбы на нарисованную карту СССР", - заявил Джанибеков на пресс-конференции, посвященной 50-летнему юбилею миссии "Союз-Аполлон". Также, по его словам, советские космонавты замечали надписи "Осторожно, русские" и сталкивались с неожиданной проверкой личных вещей. "Я выбегаю на зарядку, за мной выскакивает из соседнего домика специалист и пытается меня догнать или бежать на каком-то расстоянии. Все стены уставлены магнитофонами, пишут все, что мы говорим между собой", - добавил Джанибеков. Космонавт отметил, что со временем СССР и США стали сближаться в космической сфере, появилось больше контактов и совместных программ, этому способствовало в том числе создание международной Ассоциации участников космических полетов. Совместная миссия советского корабля "Союз" и американского "Аполлона" состоялась с 15 по 24 июля 1975 года, она вошла в историю как "рукопожатие в космосе" и стала символом разрядки международной напряженности.
https://ria.ru/20241007/nasa-1976839834.html
https://ria.ru/20250416/putin-2011672173.html
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космос - риа наука, ссср, сша, владимир джанибеков, наса
Космос - РИА Наука, СССР, США, Владимир Джанибеков, НАСА
Джанибеков рассказал о непростом начале сотрудничества с США в космосе

Джанибеков: в НАСА на доске мелом был нарисован бомбивший СССР шаттл

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков
Лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Начало сотрудничества с американцами в космосе было непростым, НАСА встречало советских космонавтов не очень дружелюбно - например, на доске был нарисован "Шаттл", сбрасывающий бомбы на СССР, рассказал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.
"Начало наших встреч было непростым. В НАСА нас встречали не очень дружественно, я бы сказал… Классная доска (в открытых кабинетах – ред.), мелом нарисован "Спейс шаттл" перевернутый, и из грузового отсека сыпятся бомбы на нарисованную карту СССР", - заявил Джанибеков на пресс-конференции, посвященной 50-летнему юбилею миссии "Союз-Аполлон".
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Также, по его словам, советские космонавты замечали надписи "Осторожно, русские" и сталкивались с неожиданной проверкой личных вещей.
"Я выбегаю на зарядку, за мной выскакивает из соседнего домика специалист и пытается меня догнать или бежать на каком-то расстоянии. Все стены уставлены магнитофонами, пишут все, что мы говорим между собой", - добавил Джанибеков.
Космонавт отметил, что со временем СССР и США стали сближаться в космической сфере, появилось больше контактов и совместных программ, этому способствовало в том числе создание международной Ассоциации участников космических полетов.
Совместная миссия советского корабля "Союз" и американского "Аполлона" состоялась с 15 по 24 июля 1975 года, она вошла в историю как "рукопожатие в космосе" и стала символом разрядки международной напряженности.
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