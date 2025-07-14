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В Подмосковье мужчина напал с ножом на собутыльников
В Подмосковье мужчина напал с ножом на собутыльников - РИА Новости, 14.07.2025
В Подмосковье мужчина напал с ножом на собутыльников
Полиция задержала ранее судимого мужчину, нанесшего ножевые ранения трем собутыльникам 13 июля в Подмосковье, пострадавшие госпитализированы, сообщила начальник РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:01:00+03:00
2025-07-14T12:01:00+03:00
2025-07-14T12:01:00+03:00
происшествия
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забайкальский край
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого мужчину, нанесшего ножевые ранения трем собутыльникам 13 июля в Подмосковье, пострадавшие госпитализированы, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по области Татьяна Петрова. "Около одного из домов, расположенных на улице Толстого, между четырьмя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошёл конфликт, после чего один из них причинил оппонентам ножевые ранения", – написала Петрова в Telegram-канале. В сообщении говорится, что ранения получили трое мужчин "от 36 до 54 лет", все были госпитализированы. Полиция установила личность подозреваемого, им оказался 30-летний ранее судимый уроженец Забайкальского края. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", фигурант задержан, отметила Петрова.
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происшествия, московская область (подмосковье), забайкальский край, россия, татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Забайкальский край, Россия, Татьяна Петрова
В Подмосковье мужчина напал с ножом на собутыльников
В Подмосковье задержали нанесшего ножевые ранения трем собутыльникам мужчину