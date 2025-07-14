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Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:22 14.07.2025 (обновлено: 06:32 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/naemnik-2028928488.html
Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе
Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе - РИА Новости, 14.07.2025
Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе
Несмотря на то, что Джордан Чедвик погиб два года назад, тайна его гибели навсегда останется неразгаданной, пишет британский журналист Колин Фримен для... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:22:00+03:00
2025-07-14T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
краматорск
наемники
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Несмотря на то, что Джордан Чедвик погиб два года назад, тайна его гибели навсегда останется неразгаданной, пишет британский журналист Колин Фримен для Telegraph."24 июня 2023 года Джордан Чедвик был найден мертвым в водохранилище недалеко от Краматорска. Его руки были связаны за спиной, а тело находилось в воде не более одного-двух дней. Все указывало на то, что кто-то пытался спрятать его труп &lt;…&gt; Водоем находился в 30 милях (48 километров. — Прим. ред.) к западу от ближайшей линии фронта и никогда не был частью зоны боевых действий", — указано в статье.В тексте также упоминается, что наемники, с которыми погибший воевал в одном подразделении, были выходцами из западных сил специального назначения. Тем не менее они отказались давать какие-либо комментарии."Ночью между Чедвиком и другими солдатами в доме, где они остановились, произошла ссора. Он стал эмоциональным и агрессивным, поэтому на него надели пластиковые наручники. Его товарищи выставили его за дверь и сказали ему не возвращаться. Мы думаем, что он пошел к воде сам, так как было бы трудно заставить его пойти туда против его воли", — заявила журналисту следователь города Краматорск спустя два года после происшествия.Но Фримен усомнился в выводах расследования и также добавил, что скорее всего, с учетом ситуации на Украине и нежелания его товарищей вспоминать события роковой ночи, загадочная гибель очередного британского наемника останется неразгаданной.Ранее британский таблоид Sun высказывал предположения, что британского наемника могли убить свои же товарищи во время ссоры, но последующие экспертизы доказали их невиновность.
https://ria.ru/20250710/naemnik-2028409766.html
https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html
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в мире, украина, краматорск, наемники
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Краматорск, Наемники
Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе

Журналист Фримен: гибель наемника Чедвика на Украине остается неразгаданной

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Несмотря на то, что Джордан Чедвик погиб два года назад, тайна его гибели навсегда останется неразгаданной, пишет британский журналист Колин Фримен для Telegraph.
"24 июня 2023 года Джордан Чедвик был найден мертвым в водохранилище недалеко от Краматорска. Его руки были связаны за спиной, а тело находилось в воде не более одного-двух дней. Все указывало на то, что кто-то пытался спрятать его труп <…> Водоем находился в 30 милях (48 километров. — Прим. ред.) к западу от ближайшей линии фронта и никогда не был частью зоны боевых действий", — указано в статье.
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В тексте также упоминается, что наемники, с которыми погибший воевал в одном подразделении, были выходцами из западных сил специального назначения. Тем не менее они отказались давать какие-либо комментарии.
"Ночью между Чедвиком и другими солдатами в доме, где они остановились, произошла ссора. Он стал эмоциональным и агрессивным, поэтому на него надели пластиковые наручники. Его товарищи выставили его за дверь и сказали ему не возвращаться. Мы думаем, что он пошел к воде сам, так как было бы трудно заставить его пойти туда против его воли", — заявила журналисту следователь города Краматорск спустя два года после происшествия.
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Но Фримен усомнился в выводах расследования и также добавил, что скорее всего, с учетом ситуации на Украине и нежелания его товарищей вспоминать события роковой ночи, загадочная гибель очередного британского наемника останется неразгаданной.
Ранее британский таблоид Sun высказывал предположения, что британского наемника могли убить свои же товарищи во время ссоры, но последующие экспертизы доказали их невиновность.
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