https://ria.ru/20250714/naemnik-2028928488.html

Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе

Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе - РИА Новости, 14.07.2025

Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе

Несмотря на то, что Джордан Чедвик погиб два года назад, тайна его гибели навсегда останется неразгаданной, пишет британский журналист Колин Фримен для... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:22:00+03:00

2025-07-14T05:22:00+03:00

2025-07-14T06:32:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Несмотря на то, что Джордан Чедвик погиб два года назад, тайна его гибели навсегда останется неразгаданной, пишет британский журналист Колин Фримен для Telegraph."24 июня 2023 года Джордан Чедвик был найден мертвым в водохранилище недалеко от Краматорска. Его руки были связаны за спиной, а тело находилось в воде не более одного-двух дней. Все указывало на то, что кто-то пытался спрятать его труп <…> Водоем находился в 30 милях (48 километров. — Прим. ред.) к западу от ближайшей линии фронта и никогда не был частью зоны боевых действий", — указано в статье.В тексте также упоминается, что наемники, с которыми погибший воевал в одном подразделении, были выходцами из западных сил специального назначения. Тем не менее они отказались давать какие-либо комментарии."Ночью между Чедвиком и другими солдатами в доме, где они остановились, произошла ссора. Он стал эмоциональным и агрессивным, поэтому на него надели пластиковые наручники. Его товарищи выставили его за дверь и сказали ему не возвращаться. Мы думаем, что он пошел к воде сам, так как было бы трудно заставить его пойти туда против его воли", — заявила журналисту следователь города Краматорск спустя два года после происшествия.Но Фримен усомнился в выводах расследования и также добавил, что скорее всего, с учетом ситуации на Украине и нежелания его товарищей вспоминать события роковой ночи, загадочная гибель очередного британского наемника останется неразгаданной.Ранее британский таблоид Sun высказывал предположения, что британского наемника могли убить свои же товарищи во время ссоры, но последующие экспертизы доказали их невиновность.

https://ria.ru/20250710/naemnik-2028409766.html

https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html

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