https://ria.ru/20250714/musk-2028975778.html

Маск заявил, что ИИ скоро превзойдет интеллект любого человека

Маск заявил, что ИИ скоро превзойдет интеллект любого человека - РИА Новости, 14.07.2025

Маск заявил, что ИИ скоро превзойдет интеллект любого человека

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет интеллектуальные способности любого человека в любых... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:39:00+03:00

2025-07-14T11:39:00+03:00

2025-07-14T11:39:00+03:00

технологии

илон маск

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет интеллектуальные способности любого человека в любых областях менее чем через два года. "Искусственный интеллект уже намного умнее большинства людей, но пока еще не умнее любого человека в чем-либо... Но это произойдет. Вероятно, (ИИ станет - ред.) умнее любого человека в чем угодно менее чем за два года и умнее всех людей, вместе взятых, примерно за пять лет", - написал Маск в соцсети Х. По словам Маска, необходимо убедиться в том, чтобы ИИ был "максимально нацелен на поиск истины". В декабре прошлого года Маск выразил уверенность в том, что ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году. Ранее в марте того же года он заявил, что в 2025 году ИИ станет умнее любого отдельного человека, а к 2029 году превзойдет всех людей вместе взятых.

https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, илон маск, искусственный интеллект (ии)