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Маск заявил, что ИИ скоро превзойдет интеллект любого человека - РИА Новости, 14.07.2025
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11:39 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/musk-2028975778.html
Маск заявил, что ИИ скоро превзойдет интеллект любого человека
Маск заявил, что ИИ скоро превзойдет интеллект любого человека - РИА Новости, 14.07.2025
Маск заявил, что ИИ скоро превзойдет интеллект любого человека
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет интеллектуальные способности любого человека в любых... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:39:00+03:00
2025-07-14T11:39:00+03:00
технологии
илон маск
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет интеллектуальные способности любого человека в любых областях менее чем через два года. "Искусственный интеллект уже намного умнее большинства людей, но пока еще не умнее любого человека в чем-либо... Но это произойдет. Вероятно, (ИИ станет - ред.) умнее любого человека в чем угодно менее чем за два года и умнее всех людей, вместе взятых, примерно за пять лет", - написал Маск в соцсети Х. По словам Маска, необходимо убедиться в том, чтобы ИИ был "максимально нацелен на поиск истины". В декабре прошлого года Маск выразил уверенность в том, что ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году. Ранее в марте того же года он заявил, что в 2025 году ИИ станет умнее любого отдельного человека, а к 2029 году превзойдет всех людей вместе взятых.
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технологии, илон маск, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Илон Маск, Искусственный интеллект (ИИ)
Маск заявил, что ИИ скоро превзойдет интеллект любого человека

Маск: ИИ станет умнее любого человека менее чем через два года

© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет интеллектуальные способности любого человека в любых областях менее чем через два года.
"Искусственный интеллект уже намного умнее большинства людей, но пока еще не умнее любого человека в чем-либо... Но это произойдет. Вероятно, (ИИ станет - ред.) умнее любого человека в чем угодно менее чем за два года и умнее всех людей, вместе взятых, примерно за пять лет", - написал Маск в соцсети Х.
По словам Маска, необходимо убедиться в том, чтобы ИИ был "максимально нацелен на поиск истины".
В декабре прошлого года Маск выразил уверенность в том, что ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году. Ранее в марте того же года он заявил, что в 2025 году ИИ станет умнее любого отдельного человека, а к 2029 году превзойдет всех людей вместе взятых.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
16 июня, 07:00
 
ТехнологииИлон МаскИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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