https://ria.ru/20250714/most-2029030636.html

В Вологодской области могут изменить маршрут крестного хода после ЧП

В Вологодской области могут изменить маршрут крестного хода после ЧП - РИА Новости, 14.07.2025

В Вологодской области могут изменить маршрут крестного хода после ЧП

Епархия может изменить маршрут Дуниловского крестного хода в Вологодской области, во время которого обрушился мост, сообщил РИА Новости возглавлявший крестный... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:14:00+03:00

2025-07-14T15:14:00+03:00

2025-07-14T15:14:00+03:00

религия

георгий филимонов

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Даниил Каребо, Роман Бурак. Епархия может изменить маршрут Дуниловского крестного хода в Вологодской области, во время которого обрушился мост, сообщил РИА Новости возглавлявший крестный ход настоятель Казанского храма города Никольска иерей Александр Мелков. Иерей Александр Мелков вел Дуниловский крестный ход, прошедший 13 июля в Никольском муниципальном округе Вологодской области. В ходе крестного хода обрушился подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово. По последним данным, пострадали 12 человек. Мост, по информации губернатора Георгия Филимонова, решено собрать заново на существующих опорах, предварительно их укрепив. "Менять маршрут крестного хода, скорее всего, будут. Этот вопрос и раньше стоял, чтобы немножко изменить. Поэтому скорее всего будут, но это по решению уже высших властей, епархиального архиерея", – сказал собеседник агентства. Также священнослужитель отметил, что епархия принимает деятельное участие в ликвидации последствий обрушения моста. "Все на контроле. Смотрим за прихожанами, которые пострадали. Родственники пострадавших тоже подключены. Они сообщают, какое состояние. Также с врачом напрямую общаемся, с главврачом, все сообщают", – добавил он. Дуниловский крестный ход совершается ежегодно. Он посвящен явлению Казанской иконы Божией Матери в деревне Дунилово в 1677 году. Крестный ход начинается накануне дня празднования иконы. По традиции, после молебна в Казанском храме города Никольска верующие отправляются в молитвенное шествие в деревню Дунилово.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012329822.html

https://ria.ru/20250608/religiya-2021629702.html

вологодская область

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георгий филимонов, вологодская область, москва, юг