https://ria.ru/20250714/moskva-2029084391.html
На юго-западе Москвы временно закрыли пекарню из-за санитарных нарушений
На юго-западе Москвы временно закрыли пекарню из-за санитарных нарушений - РИА Новости, 14.07.2025
На юго-западе Москвы временно закрыли пекарню из-за санитарных нарушений
Работу пекарни "Буханка" на юго-западе Москвы остановили на 90 суток из-за нарушения санитарных требований к эксплуатации помещений, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:11:00+03:00
2025-07-14T18:11:00+03:00
2025-07-14T18:12:00+03:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
происшествия
здоровье - общество
хлеб
продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776468960_0:0:3449:1940_1920x0_80_0_0_2eb2877dd04b3611d1155e1e432f60fb.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работу пекарни "Буханка" на юго-западе Москвы остановили на 90 суток из-за нарушения санитарных требований к эксплуатации помещений, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что после обращений об ухудшении условий жизни в жилом доме из-за деятельности пекарни "Буханка", специалисты посетили его с внеплановой проверкой. "В ходе проведения проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Установлено, что ИП Шелухиной Н. С. допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений… Седьмого июля 2025 постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы деятельность предприятия общественного питания "Буханка" ИП Шелухиной Н. С. приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что погрузки и разгрузки проводились через единственный вход, расположенный со стороны двора жилого дома. Размещение и планировка помещений не позволяют соблюдать порядок технологических процессов, также не были представлены сведения о том, что вентиляционные каналы для вытяжки воздуха работают отдельно.
https://ria.ru/20250714/dagestan-2029039163.html
https://ria.ru/20250713/delo-2028911018.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776468960_718:0:3449:2048_1920x0_80_0_0_bed8248bf36f02a5692e3adc086708e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия, здоровье - общество, хлеб, продукты
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Происшествия, Здоровье - Общество, Хлеб, Продукты
На юго-западе Москвы временно закрыли пекарню из-за санитарных нарушений
Пекарню на юго-западе Москвы закрыли на 90 суток из-за санитарных нарушений
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работу пекарни "Буханка" на юго-западе Москвы остановили на 90 суток из-за нарушения санитарных требований к эксплуатации помещений, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что после обращений об ухудшении условий жизни в жилом доме из-за деятельности пекарни "Буханка", специалисты посетили его с внеплановой проверкой.
"В ходе проведения проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Установлено, что ИП Шелухиной Н. С. допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений… Седьмого июля 2025 постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы деятельность предприятия общественного питания "Буханка" ИП Шелухиной Н. С. приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что погрузки и разгрузки проводились через единственный вход, расположенный со стороны двора жилого дома. Размещение и планировка помещений не позволяют соблюдать порядок технологических процессов, также не были представлены сведения о том, что вентиляционные каналы для вытяжки воздуха работают отдельно.