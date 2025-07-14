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На юго-западе Москвы временно закрыли пекарню из-за санитарных нарушений - РИА Новости, 14.07.2025
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18:11 14.07.2025 (обновлено: 18:12 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/moskva-2029084391.html
На юго-западе Москвы временно закрыли пекарню из-за санитарных нарушений
На юго-западе Москвы временно закрыли пекарню из-за санитарных нарушений - РИА Новости, 14.07.2025
На юго-западе Москвы временно закрыли пекарню из-за санитарных нарушений
Работу пекарни "Буханка" на юго-западе Москвы остановили на 90 суток из-за нарушения санитарных требований к эксплуатации помещений, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:11:00+03:00
2025-07-14T18:12:00+03:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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здоровье - общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работу пекарни "Буханка" на юго-западе Москвы остановили на 90 суток из-за нарушения санитарных требований к эксплуатации помещений, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что после обращений об ухудшении условий жизни в жилом доме из-за деятельности пекарни "Буханка", специалисты посетили его с внеплановой проверкой. "В ходе проведения проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Установлено, что ИП Шелухиной Н. С. допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений… Седьмого июля 2025 постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы деятельность предприятия общественного питания "Буханка" ИП Шелухиной Н. С. приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что погрузки и разгрузки проводились через единственный вход, расположенный со стороны двора жилого дома. Размещение и планировка помещений не позволяют соблюдать порядок технологических процессов, также не были представлены сведения о том, что вентиляционные каналы для вытяжки воздуха работают отдельно.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия, здоровье - общество, хлеб, продукты
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Происшествия, Здоровье - Общество, Хлеб, Продукты
На юго-западе Москвы временно закрыли пекарню из-за санитарных нарушений

Пекарню на юго-западе Москвы закрыли на 90 суток из-за санитарных нарушений

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПроизводство хлебобулочных изделий
Производство хлебобулочных изделий - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работу пекарни "Буханка" на юго-западе Москвы остановили на 90 суток из-за нарушения санитарных требований к эксплуатации помещений, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что после обращений об ухудшении условий жизни в жилом доме из-за деятельности пекарни "Буханка", специалисты посетили его с внеплановой проверкой.
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"В ходе проведения проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Установлено, что ИП Шелухиной Н. С. допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений… Седьмого июля 2025 постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы деятельность предприятия общественного питания "Буханка" ИП Шелухиной Н. С. приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что погрузки и разгрузки проводились через единственный вход, расположенный со стороны двора жилого дома. Размещение и планировка помещений не позволяют соблюдать порядок технологических процессов, также не были представлены сведения о том, что вентиляционные каналы для вытяжки воздуха работают отдельно.
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