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Фестиваль индийской культуры в Москве посетили более 820 тысяч человек - РИА Новости, 14.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:52 14.07.2025 (обновлено: 17:34 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/moskva-2029060878.html
Фестиваль индийской культуры в Москве посетили более 820 тысяч человек
Фестиваль индийской культуры в Москве посетили более 820 тысяч человек - РИА Новости, 14.07.2025
Фестиваль индийской культуры в Москве посетили более 820 тысяч человек
Около 825 тысяч человек посетили фестиваль индийской культуры и традиций в Москве, в число самых популярных мероприятий фестиваля вошли занятия по медитации,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 825 тысяч человек посетили фестиваль индийской культуры и традиций в Москве, в число самых популярных мероприятий фестиваля вошли занятия по медитации, сообщается на сайте мэра и правительства. "В столице состоялся фестиваль индийской культуры и традиций. Он проходил в рамках масштабного проекта "Лето в Москве"… Гости примеряли сари, наносили хну и пробовали себя в традиционной индийской живописи. На Манежной площади открыли 10 тематических зон, где прошло более 500 мероприятий и выступили свыше 150 артистов и мастеров. Всего фестиваль посетили около 825 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в число самых популярных мероприятий фестиваля вошли занятия по медитации, а также лекции и сессии йоги — их проводили в зоне мастер-классов. Преподавателями стали представители российских студий и культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии. Они обучали асанам, техникам дыхания и философии движений. "Всего в фестивале приняли участие такие индийские штаты, как Дели, Махараштра, Уттар-Прадеш, Керала, Нагаленд, Гуджарат, Одиша и другие", - уточняется в сообщении.
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москва, индия, дели, джавахарлал неру
Культура, Москва, Индия, Дели, Джавахарлал Неру
Фестиваль индийской культуры в Москве посетили более 820 тысяч человек

Фестиваль индийской культуры и традиций в Москве посетили 825 тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФестиваль Индии на Манежной площади
Фестиваль Индии на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Фестиваль Индии на Манежной площади
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 825 тысяч человек посетили фестиваль индийской культуры и традиций в Москве, в число самых популярных мероприятий фестиваля вошли занятия по медитации, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В столице состоялся фестиваль индийской культуры и традиций. Он проходил в рамках масштабного проекта "Лето в Москве"… Гости примеряли сари, наносили хну и пробовали себя в традиционной индийской живописи. На Манежной площади открыли 10 тематических зон, где прошло более 500 мероприятий и выступили свыше 150 артистов и мастеров. Всего фестиваль посетили около 825 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в число самых популярных мероприятий фестиваля вошли занятия по медитации, а также лекции и сессии йоги — их проводили в зоне мастер-классов. Преподавателями стали представители российских студий и культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии. Они обучали асанам, техникам дыхания и философии движений.
"Всего в фестивале приняли участие такие индийские штаты, как Дели, Махараштра, Уттар-Прадеш, Керала, Нагаленд, Гуджарат, Одиша и другие", - уточняется в сообщении.
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КультураМоскваИндияДелиДжавахарлал Неру
 
 
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