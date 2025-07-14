https://ria.ru/20250714/moskva-2029060878.html

Фестиваль индийской культуры в Москве посетили более 820 тысяч человек

Фестиваль индийской культуры в Москве посетили более 820 тысяч человек - РИА Новости, 14.07.2025

Фестиваль индийской культуры в Москве посетили более 820 тысяч человек

Около 825 тысяч человек посетили фестиваль индийской культуры и традиций в Москве, в число самых популярных мероприятий фестиваля вошли занятия по медитации,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:52:00+03:00

2025-07-14T16:52:00+03:00

2025-07-14T17:34:00+03:00

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джавахарлал неру

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 825 тысяч человек посетили фестиваль индийской культуры и традиций в Москве, в число самых популярных мероприятий фестиваля вошли занятия по медитации, сообщается на сайте мэра и правительства. "В столице состоялся фестиваль индийской культуры и традиций. Он проходил в рамках масштабного проекта "Лето в Москве"… Гости примеряли сари, наносили хну и пробовали себя в традиционной индийской живописи. На Манежной площади открыли 10 тематических зон, где прошло более 500 мероприятий и выступили свыше 150 артистов и мастеров. Всего фестиваль посетили около 825 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в число самых популярных мероприятий фестиваля вошли занятия по медитации, а также лекции и сессии йоги — их проводили в зоне мастер-классов. Преподавателями стали представители российских студий и культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии. Они обучали асанам, техникам дыхания и философии движений. "Всего в фестивале приняли участие такие индийские штаты, как Дели, Махараштра, Уттар-Прадеш, Керала, Нагаленд, Гуджарат, Одиша и другие", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250605/konkurs-2021193949.html

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москва, индия, дели, джавахарлал неру