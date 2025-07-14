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Гарбузов: 1,4 тысячи школьников посетили ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 14.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moskva-2028953919.html
Гарбузов: 1,4 тысячи школьников посетили ОЭЗ "Технополис Москва"
Гарбузов: 1,4 тысячи школьников посетили ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 14.07.2025
Гарбузов: 1,4 тысячи школьников посетили ОЭЗ "Технополис Москва"
Порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе",... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:13:00+03:00
2025-07-14T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе", сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Министр подчеркнул, что столичная особая экономическая зона является не только центром роста промышленности, но это драйвером развития кадрового потенциала мегаполиса."Особая экономическая зона города уже второй учебный год выступает индустриальным партнером проекта “Инженерный класс в московской школе”. В его рамках ОЭЗ Москвы оказывает содействие в организации промышленных экскурсий, которые погружают юных инженеров в особенности работы высокотехнологичных производств. С сентября по май на экскурсиях предприятий на площадке “Печатники” побывали около 1400 школьников из инженерных классов. Это почти в два раза больше, чем в 2023–2024 учебном году", - сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.В данный момент в программе участвуют более 15 крупных компаний ОЭЗ Москвы. Среди них – крупнейшие российские производители микроэлектроники и фотоники, медицинских изделий, новых материалов, аддитивных и информационных технологий.По словам директора Института развития профильного обучения МГПУ Михаила Силантьева, для экскурсий на все промплощадки проектный офис инженерных классов разрабатывает методички, в которых прописана информация о компании, об инженерных профессиях, представители которых задействованы в производстве, и о том, какие предпрофессиональные знания и навыки понадобятся будущим специалистам, чтобы стать потенциальными сотрудниками."А после экскурсий ребята решают практико-ориентированные задания, которые помогают им убедиться, что математика, физика, информатика и знание технологий современного производства действительно необходимы во всех отраслях промышленности", — сказал Силантьев.Уже 10 лет в городе реализуется проект "Инженерный класс в московской школе". Ученики 10 и 11 классов учатся по системе "школа — колледж — вуз — индустриальный партнер". Все учащиеся этого проекта посещают не менее пяти промышленных экскурсий: три в 10-м и две в 11-м классе. Благодаря им школьники получают теоретические и практические знания на реальных производствах от практикующих специалистов.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, в столичной ОЭЗ проводится множество мероприятий и проектов, которые направлены на развитие производственных навыков у подрастающего поколения. Он отметил проект "Техностажировка", с помощью которого производственную практику прошли уже более 1,5 тысячи человек.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что ОЭЗ "Технополис Москва" четвертый год подряд заняла первое место среди всех ОЭЗ технико-внедренческого типа РФ.
https://ria.ru/20250712/zavod-rezident-2028698227.html
https://sn.ria.ru/20250626/esg-2025565443.html
https://ria.ru/20250619/garbuzov-2023788708.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: 1,4 тысячи школьников посетили ОЭЗ "Технополис Москва"

Глава ДИПП Гарбузов: 1,4 тысячи школьников посетили ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : пресс-служба ДИППШкольная экскурсия по московским производствам
Школьная экскурсия по московским производствам - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Школьная экскурсия по московским производствам
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе", сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Министр подчеркнул, что столичная особая экономическая зона является не только центром роста промышленности, но это драйвером развития кадрового потенциала мегаполиса.
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12 июля, 14:13
"Особая экономическая зона города уже второй учебный год выступает индустриальным партнером проекта “Инженерный класс в московской школе”. В его рамках ОЭЗ Москвы оказывает содействие в организации промышленных экскурсий, которые погружают юных инженеров в особенности работы высокотехнологичных производств. С сентября по май на экскурсиях предприятий на площадке “Печатники” побывали около 1400 школьников из инженерных классов. Это почти в два раза больше, чем в 2023–2024 учебном году", - сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
В данный момент в программе участвуют более 15 крупных компаний ОЭЗ Москвы. Среди них – крупнейшие российские производители микроэлектроники и фотоники, медицинских изделий, новых материалов, аддитивных и информационных технологий.
По словам директора Института развития профильного обучения МГПУ Михаила Силантьева, для экскурсий на все промплощадки проектный офис инженерных классов разрабатывает методички, в которых прописана информация о компании, об инженерных профессиях, представители которых задействованы в производстве, и о том, какие предпрофессиональные знания и навыки понадобятся будущим специалистам, чтобы стать потенциальными сотрудниками.
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"А после экскурсий ребята решают практико-ориентированные задания, которые помогают им убедиться, что математика, физика, информатика и знание технологий современного производства действительно необходимы во всех отраслях промышленности", — сказал Силантьев.
Уже 10 лет в городе реализуется проект "Инженерный класс в московской школе". Ученики 10 и 11 классов учатся по системе "школа — колледж — вуз — индустриальный партнер". Все учащиеся этого проекта посещают не менее пяти промышленных экскурсий: три в 10-м и две в 11-м классе. Благодаря им школьники получают теоретические и практические знания на реальных производствах от практикующих специалистов.
По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, в столичной ОЭЗ проводится множество мероприятий и проектов, которые направлены на развитие производственных навыков у подрастающего поколения. Он отметил проект "Техностажировка", с помощью которого производственную практику прошли уже более 1,5 тысячи человек.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что ОЭЗ "Технополис Москва" четвертый год подряд заняла первое место среди всех ОЭЗ технико-внедренческого типа РФ.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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