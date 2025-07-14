https://ria.ru/20250714/moskva-2028936005.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 14.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:53:00+03:00
2025-07-14T07:53:00+03:00
2025-07-14T07:53:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Днем в столице плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье плюс 26 - плюс 31 градус", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозах - порывистый. "Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются дожди, местами грозы и до плюс 30 градусов