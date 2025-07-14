Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moskva-2028936005.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 14.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:53:00+03:00
2025-07-14T07:53:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757789_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e90db16e3aae3373834cf1c26fd18ec3.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Днем в столице плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье плюс 26 - плюс 31 градус", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозах - порывистый. "Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html
https://ria.ru/20250713/pogoda-2028905599.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757789_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_84dc0f69b334ff8428ec8e4c1c5577fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются дожди, местами грозы и до плюс 30 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Днем в столице плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье плюс 26 - плюс 31 градус", - рассказал Леус.
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет
03:37
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозах - порывистый.
"Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы", - добавил Леус.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Москвичам рассказали, сколько осадков выпадет до конца июля
Вчера, 21:37
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала